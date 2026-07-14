Premercado | Bolsas inician jornada con cautela: Europa cae, futuros de Wall Street retroceden y petróleo se dispara

Los mercados financieros arrancan la jornada de este 14 de julio de 2026 marcados por un fuerte incremento de la aversión al riesgo, luego de una nueva escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que impulsó los precios del petróleo a máximos de un mes y volvió a poner presión sobre las expectativas de inflación global. Los inversionistas también permanecen atentos a la publicación de datos económicos en EE. UU. y al inicio de la temporada de resultados corporativos.
Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cerraron con comportamiento mixto. En Japón, el Nikkei 225 avanzó alrededor de 0,7 %, impulsado por compañías exportadoras y energéticas, favorecidas por el alza del crudo.
En Corea del Sur, el Kospi también ganó cerca de 0,7 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió aproximadamente 0,5 %, apoyado por mejores perspectivas para las empresas tecnológicas chinas.
En contraste, otros mercados de la región mostraron mayor cautela ante el deterioro del panorama geopolítico y el posible impacto sobre el crecimiento mundial.
Además, los sólidos datos de comercio exterior de China correspondientes a junio brindaron algo de respaldo al sentimiento de los inversionistas.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas iniciaron la sesión en terreno negativo. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía alrededor de 0,7 %, mientras que los principales indicadores de Alemania, Francia y Reino Unido registraban caídas entre 0,6 % y 0,9 %.
Las mayores pérdidas se concentraban en los sectores de turismo, aerolíneas y consumo, debido al impacto que tendría un petróleo más costoso sobre los costos operativos y la inflación.
Los mercados también continúan evaluando el posible efecto de un endurecimiento adicional de la política monetaria en EE. UU.
Mercados de EE. UU. y América
Tras una sesión negativa el lunes, los futuros de Wall Street operaban nuevamente con pérdidas antes de la apertura.
Los contratos del S&P 500, Dow Jones y Nasdaq cedían cerca de 0,3 %, reflejando la cautela de los inversionistas frente al aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán, el incremento en los precios de la energía y la expectativa por los datos de inflación de junio, que podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal.
El mercado también sigue de cerca el comienzo de la temporada de resultados del segundo trimestre, encabezada por los principales bancos estadounidenses.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El mercado petrolero vuelve a ser el principal foco de atención. El Brent superaba los US$86 por barril, mientras que el WTI se ubicaba alrededor de US$80 por barril, alcanzando ambos sus niveles más altos en un mes.
El repunte responde al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y a los temores de interrupciones en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo.
El fuerte incremento del petróleo vuelve a elevar las preocupaciones sobre un posible rebrote inflacionario a nivel global y su impacto sobre las decisiones de los bancos centrales.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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