Premercado | Bolsas mixtas tras escalada de tensiones en Medio Oriente; precio del petróleo se dispara

Bolsas de Asia-Pacífico
Pese al contexto, en Asia, los principales mercados han cerrado en verde este lunes, en una jornada en la que el Banco de China ha mantenido sus tipos de referencia por undécimo mes consecutivo.
El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,77 % siguiendo la estela de Wall Street, con los valores del sector financiero como principales protagonistas de la jornada.
Mientras, el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un ligero 0,44 % impulsado por los valores tecnológicos, pero redujo sus ganancias por la recogida de beneficios y el escepticismo sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El Nikkei subió un 0,6 % impulsado por el cierre en verde de Wall Street en la sesión previa, pero limitado por la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio.
Y el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 30,7 puntos (0,76 %) hasta finalizar en los 4.082,13 enteros.
Mercados de Europa
La escalada de las tensiones en Oriente Medio, que deja en el aire una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, dispara el precio del crudo, que este lunes sube más del 4 % y provoca caídas en las bolsas europeas superiores al 1 %.
Milán baja el 1,28 %; Fráncfort, el 1,19 %; Madrid, el 1,03 %; París, el 0,99 %; y Londres, el 0,59 %.
El índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, también desciende el 1,26 %.
Los mercados europeos, que ya comenzaron la jornada de este lunes en rojo, se mantienen pendientes de si finalmente Estados Unidos e Irán celebrarán una nueva ronda de negociaciones en Pakistán en los próximos días.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una apertura con caídas del entorno del 0,50 %.
Irán ha anunciado que no tiene planes de participar en negociaciones ante el bloqueo naval que Estados Unidos ha impuesto a los puertos y buques iraníes, y después de que atacara a un buque del país, lo que en su opinión, “constituye un claro ejemplo de acto de agresión” contra el país, y una violación del alto el fuego, que expira el 22 de abril.
Estados Unidos sí ha anunciado el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances en las conversaciones.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron el lunes, después de haberse desplomado el viernes ante las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán y del presidente estadounidense Donald Trump de que los buques comerciales podían transitar por el estrecho.
El petróleo Brent sube de nuevo este lunes. A esta hora se revaloriza el 4,22 % hasta los US$94,16, aunque durante esta madrugada ha llegado a avanzar con más fuerza hasta los US$97,50. Por su parte, el WTI sube el 6,09 % y llega a US$87,51.
Además, el precio del gas natural en Europa, según el mercado de los Países Bajos, avanza el 0,97 % hasta los $40,05 euros el megavatio hora.
Finalmente, el bitcoin cotiza en US$75.351,31 tras subir el 0,92 %.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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