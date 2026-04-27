Premercado | Bolsas reaccionan a propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos subieron el lunes, con Japón y Corea del Sur alcanzando máximos históricos, aunque las ganancias en general se vieron limitadas por el aumento de los precios del petróleo y el estancamiento de las negociaciones entre EE. UU. e Irán.
El Kospi de Corea del Sur saltó un 2,3 % hasta los 6.630,35 puntos, un nuevo máximo histórico. Las acciones de SK Hynix se dispararon más del 6 % hasta un nuevo máximo histórico, mientras que las acciones de Samsung Electronics avanzaron un 2,5 %.
El Nikkei 225 de Japón subió hasta un 1,6 % con un máximo histórico de 60.652,98 puntos, mientras que el índice Topix en general ganó un 0,7 %.
La atención de los inversores está puesta en el Banco de Japón, que concluirá su reunión de dos días el martes con su decisión sobre los tipos de interés y su informe trimestral de perspectivas.
Se espera ampliamente que el BOJ mantenga su tipo de interés a corto plazo inalterado en el 0,75 %, adoptando una postura cautelosa mientras los responsables de la política monetaria evalúan las consecuencias económicas del aumento de los precios del petróleo y las tensiones en Oriente Medio.
En cambio, los mercados están atentos a las orientaciones futuras, con expectativas de que el banco central podría señalar una posible subida de tipos tan pronto como en junio o julio, ya que persisten las presiones inflacionarias.
Mercados de Europa
La mayoría de las bolsas europeas registran ganancias moderadas, alrededor del 0,5 %, mientras el petróleo sube el 2 % sin que haya tenido mucho en cuenta la nueva propuesta de Irán para abrir el estrecho de Ormuz.
Fráncfort gana el 0,64 %, Madrid el 0,48 %, París el 0,45 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,41 %, Milán el 0,3 % y Londres el 0,16 %.
Empeora la confianza de los consumidores alemanes este mes (índice Gfk), que pasa de -28,1 a -33,3 puntos.
Mercados de EE. UU. y América
El S&P 500 ganó el 0,8 % (nuevo récord en 7.165 puntos) y el tecnológico Nasdaq Composite avanzó el 1,63 % (24.836 enteros, nuevo máximo), animados por la subida de Intel tras presentar resultados, mientras que el Dow Jones de Industriales cayó el 0,16 %.
Durante el fin de semana, el presidente de EE. UU., Donald Trump, canceló el envío de sus negociadores a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán, diciendo que Teherán puede “llamarme” porque Washington tiene “todas las cartas”.
El punto muerto sugiere la continuación de un bloqueo de la actividad naviera por parte de EE. UU. e Irán a través del Estrecho de Ormuz, un conducto crucial para una quinta parte del petróleo mundial, incluso con un frágil alto el fuego vigente.
Sin embargo, Axios informó que Irán presentó una nueva propuesta a Trump para reabrir el estrecho, poner fin a la guerra y posponer las discusiones nucleares para una fecha posterior.
Por su parte, la atención permanece en los acontecimientos de EE. UU., incluida una decisión de política monetaria de la Reserva Federal a finales de esta semana y una intensa agenda de resultados de las principales empresas tecnológicas como Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms y Apple.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El barril de Brent se encarece el 2,51 % y se negocia a US$107,84, mientras que el West Texas Intermediate sube el 2,07 % hasta US$96,35, a pesar de que esta madrugada Irán propuso la reapertura del estrecho de Ormuz y el aplazamiento de las conversaciones sobre su programa nuclear.
Para Renta 4 Banco, la subida del petróleo “apunta a la escasa credibilidad que da el mercado a que haya acuerdo entre las partes”, y añade que “si EE. UU. accede ahora a desbloquear Ormuz, Irán tendrá pocos incentivos para luego ceder en el tema nuclear. Hoy Trump reunirá a su equipo de seguridad nacional para dar una respuesta”.
Por su parte, el gas natural TTF en el mercado de Países Bajos se negocia a $44,52 euros el megavatio hora con una caída del 0,66 %.
El oro pierde el 0,19 % y se cambiaba a US$4.700,6, y la plata baja el 0,09 % hasta US$75,66.
Finalmente, el bitcoin pierde el 0,51 % y se negocia a US$77.830.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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