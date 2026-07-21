Premercado | Bolsas rebotan mientras petróleo y oro suben: inversores siguen de cerca tensiones en Medio Oriente

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas subieron el martes, ya que los esfuerzos de mediación en Oriente Próximo enfriaron el rally de los precios del petróleo, mientras los inversores centraban su atención en una semana cargada de resultados empresariales para evaluar el impulso del rally impulsado por la inteligencia artificial.
El Nikkei 225 de Japón avanzó más de un 2 % tras la reapertura de los mercados después de un festivo, mientras que el índice Topix en general ganó un 1,8 %.
Por su parte, el Kospi de Corea del Sur rebotó casi un 4 % tras caer cerca de un 5 % en la sesión anterior, a medida que los inversores volvieron a los valores tecnológicos que habían sufrido fuertes correcciones.
Las acciones de Samsung Electronics se dispararon más de un 6 %, mientras que SK Hynix Inc subió un 4,5 %.
En otra línea, el índice Shanghai Composite de China subió un 0,6 %, mientras que el índice de referencia Shanghai Shenzhen CSI 300 avanzó un 1,7 %.
Y el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,2 % tras las ganancias de la sesión anterior, yendo a contracorriente de la tendencia regional en general.
Mercados de Europa
El desempleo en el Reino Unido cayó al 4,9 % en los tres meses hasta mayo, bajando 0,1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y por debajo de la previsión del 5 %, según informó el martes la Oficina Nacional de Estadística (ONS).
El empleo aumentó en 148.000 personas en el trimestre, superando con creces las 80.000 que habían previsto los economistas, con una tasa de empleo del 75,1%.
Los salarios semanales medios crecieron un 4,3 % interanual, ligeramente por debajo de la previsión del 4,5 %, mientras que los salarios excluyendo bonificaciones subieron un 3,4 %, en línea con las expectativas.
El crecimiento salarial ordinario en el sector privado fue del 2,9 %, frente al 5,5 % en el sector público. Las vacantes cayeron en 7.000 hasta 712.000 en el segundo trimestre.
Mercados de EE. UU. y América
Los inversores miran ahora hacia los resultados trimestrales de las principales compañías tecnológicas estadounidenses, entre ellas Alphabet, Tesla e Intel Corporation, en busca de nuevas señales de que el elevado gasto en infraestructura de inteligencia artificial sigue generando rentabilidad, tras las recientes preocupaciones sobre las altas valoraciones que sacudieron a los valores de semiconductores a nivel mundial.
Adicionalmente, persiste un rayo de esperanza para una resolución diplomática entre Estados Unidos e Irán, especialmente después de que un alto funcionario iraní dijera a Reuters que los mediadores habían propuesto un alto el fuego de 10 días destinado a salvar un acuerdo provisional de tregua y crear espacio para negociaciones en general.
Sin embargo, el renovado intercambio de ataques en las últimas semanas ha dado pocas señales de remitir. De forma significativa, esto ha generado incertidumbre en torno al estado del estrecho de Ormuz.
Los hutíes respaldados por Irán en Yemen también han amenazado con imponer un bloqueo a los barcos saudíes, lo que podría abrir un nuevo frente en la guerra.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del petróleo Brent suben un 3 % hasta un máximo de más de cinco semanas en US$90,75 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate avanzan un 2,5 % hasta los US$83,85.
El oro al contado sube un 1,5 % hasta los US$4.067,55 la onza, y el gold futures escala un 1,4 % hasta los US$4.072,45.
“Las mayores expectativas de tipos reales han presionado al oro, mientras que los flujos de inversión visibles siguen siendo inconsistentes. Es probable que este entorno persista a corto plazo, lo que exige que los inversores adopten una perspectiva a más largo plazo al considerar su exposición al oro”, afirmó Dominic Schnider, responsable global de divisas y materias primas de UBS Global Wealth Management, en una nota.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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