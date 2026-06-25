Premercado | Bolsas recuperan el impulso por el rebote tecnológico; petróleo cae ante menor tensión geopolítica

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron con avances importantes, especialmente en los mercados ligados a tecnología. El repunte estuvo liderado por Japón y Corea del Sur, donde los fabricantes de chips volvieron a atraer compras tras los resultados y perspectivas positivas del sector de inteligencia artificial.
El índice Nikkei 225 de Japón terminó la jornada con una subida cercana al 4,6 %, alcanzando un máximo histórico de cierre, mientras el KOSPI de Corea del Sur avanzó alrededor de 5,4 %, impulsado por el fuerte desempeño de compañías de memoria y semiconductores.
En China, el comportamiento fue más moderado: el Shanghai Composite registró una variación ligeramente positiva, mientras que el mercado de Hong Kong tuvo presión vendedora.
Los inversionistas siguen evaluando si el repunte tecnológico representa una nueva etapa de valorizaciones o una recuperación temporal luego de la reciente corrección en acciones relacionadas con inteligencia artificial.
Mercados de Europa
Los mercados europeos arrancaron la sesión con tono favorable, apoyados por el rebote de las compañías tecnológicas y fabricantes de chips.
El índice Stoxx Europe 600 subía cerca de 0,46 %, con tecnología como uno de los sectores de mejor desempeño.
Empresas vinculadas a semiconductores registraban avances destacados, mientras los inversionistas también analizaban los próximos movimientos del Banco Central Europeo y la trayectoria de la inflación.
El mercado europeo mantiene como foco adicional el comportamiento del petróleo, debido a su impacto sobre inflación, tasas de interés y crecimiento económico.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros apuntan a una apertura al alza después del fuerte impulso del sector tecnológico. Los futuros del S&P 500 avanzaban alrededor de 0,7 %, mientras los futuros del Dow Jones subían cerca de 0,2 % antes de la apertura.
El protagonismo está nuevamente en los semiconductores: Micron y otras compañías relacionadas con inteligencia artificial impulsan el apetito por riesgo tras presentar señales positivas de demanda.
Los operadores también esperan referencias macroeconómicas en EE. UU., especialmente datos de inflación que podrían influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicaba alrededor del 4,4 %, mientras el dólar mantenía fortaleza frente a otras monedas.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo mantiene la tendencia bajista ante señales de recuperación de los flujos de suministro y menor prima de riesgo geopolítico.
El Brent retrocedía hacia los US$72-73 por barril, mientras el WTI se ubicaba cerca de los US$69-70 por barril.
El mercado energético está reaccionando a una mayor circulación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz y a expectativas de mayor oferta disponible, factores que han reducido parte del temor a interrupciones prolongadas del suministro.
La caída del crudo podría aliviar presiones inflacionarias globales, aunque los inversionistas siguen monitoreando cualquier cambio en el escenario geopolítico.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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