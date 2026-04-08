Premercado | Bolsas se disparan y petróleo se desploma tras alto el fuego temporal entre EE. UU. e Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Las principales bolsas de China continental y Hong Kong abrieron este miércoles con subidas de hasta el 2,51 %, después de que Teherán y Washington confirmaran un alto el fuego de dos semanas, mientras el país persa dijo que será posible un “paso seguro” por el estrecho de Ormuz.
En Asia, las bolsas han acabado hoy en positivo: el Nikkei subió un 5,39 %, el Kospi un 6,87 %, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái un 2,69 %, la bolsa de Shenzhen un 4,79 % y el Hang Seng de Hong Kong, que opera por primera vez esta semana, suma un 2,80 %.
La reacción de los mercados chinos refleja alivio ante la posibilidad de una desescalada en un conflicto que ha afectado con fuerza a Asia por su impacto sobre la energía, el transporte marítimo y las cadenas de suministro.
En el caso de China, la evolución de Ormuz es especialmente sensible, dado que por esa ruta transita alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo del gigante asiático.
Durante las últimas semanas, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha disparado el precio del crudo, encarecido los costes energéticos y logísticos en China y obligado a las autoridades del país a intervenir temporalmente para limitar las subidas de los combustibles.
China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de “respetar la soberanía” de los Estados del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de ataques iraníes.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este miércoles con subidas en torno al 5 % tras alcanzar EE. UU. e Irán un acuerdo de alto el fuego de dos semanas, periodo durante en que las partes seguirán negociando para alcanzar una paz estable.
En la apertura del mercado, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, un 5,34 %; seguida de Madrid, el 5 %; Milán, el 4,40 %; Londres, el 3,15 %; y París, el 1,31 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, gana el 4,79 %.
Este miércoles, la agencia estadística Eurostat dará a conocer los precios de fábrica de la Eurozona del mes de febrero, el índice de precios de la producción (IPP).
Si bien en febrero todavía se espera que los precios de la energía sigan lastrando el comportamiento interanual de este índice, la situación cambiará drásticamente en el mes de marzo, tras el fuerte repunte de los precios del gas y del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.
Mercados de EE. UU. y América
Antes del acuerdo de alto el fuego, Wall Street cerró ayer mixto: el Dow Jones de Industriales bajó un 0,18 %, el selectivo S&P 500 sumó un 0,08 % y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,1 %.
El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump, pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.
Trump explicó que su Gobierno ayudará a gestionar el “tráfico acumulado” en el estrecho de Ormuz, y que con el acuerdo con Irán podría darse la “edad dorada de Oriente Medio”.
Anteriormente, el martes, Trump había amenazado con aniquilar la totalidad de la civilización del país si Teherán no cedía a sus demandas antes de las 02:00 de la madrugada del miércoles, hora española.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país que las fuerzas armadas de Teherán “cesarán sus operaciones defensivas”.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los US$100, siguiendo al acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.
Cabe resaltar que, para seguir los precios de las materias primas en tiempo real, los interesados pueden acceder a la sección de indicadores en la página web de Valora Analitik.
Los futuros del Brent se desplomaron casi un 14 % hasta los US$94,30, mientras que los futuros del WTI se hundieron más de un 15 % hasta los US$95.
Por su parte, se pudo conocer que ya está habilitado el paso por el estrecho de Ormuz. Medios informaron que las compañías navieras de Asia observaron este miércoles el desbloqueo de la estratégica ruta.
Adicionalmente, el precio del gas natural TTF desciende el 11,21 % hasta los US$44,43, el oro sube un 2,30 % hasta los US$4.840 la onza y la plata avanza el 7,14 % hasta los US$77,12.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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