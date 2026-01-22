Premercado | Bolsas se recuperan tras anuncio de Trump sobre acuerdo con la OTAN; petróleo baja

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas subieron el jueves, siguiendo las ganancias nocturnas en Wall Street ya que los inversores recibieron con agrado la reducción de tensiones sobre las demandas estadounidenses para Groenlandia, con las acciones surcoreanas destacándose y alcanzando máximos históricos.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este jueves un 1,73 % impulsado por las tecnológicas y el sector de los semiconductores.
Mientras tanto, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,14 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 0,5 % y el Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,05 %.
Las ganancias en chips y automóviles también ayudaron a los inversores a pasar por alto en gran medida los datos del Producto Interno Bruto (PIB) más débiles de lo esperado para el cuarto trimestre, con analistas pronosticando una recuperación este año.
La atención ahora está puesta en la reunión de dos días del Banco de Japón, con amplia expectativa de que el banco central deje los tipos de interés inalterados el viernes.
Por separado, los datos del jueves mostraron que la balanza comercial de Japón se redujo inesperadamente en diciembre, ya que las exportaciones se vieron afectadas por la débil demanda en Estados Unidos. Pero las importaciones repuntaron inesperadamente el mes pasado, lo que indica que la demanda local podría estar recuperándose.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves al alza, con subidas en torno al 1 % en reacción al anuncio hecho en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y la retirada de la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.
En la apertura de sesión, con el euro apreciándose un leve 0,06 % frente al dólar, pero cambiándose de nuevo por debajo de 1,17 unidades en 1,169, la bolsa que más sube es la de París, el 1,17 %; seguida de Fráncfort, con el 1,05 %; Milán, con el 0,99 %; Madrid, con el 0,98 %; y Londres, con el 0,62 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, gana el 1,11 %.
Trump anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”. También suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.
En la agenda macroeconómica del día destaca en la eurozona la publicación del dato preliminar de enero de la confianza del consumidor, en el que no se esperan grandes cambios.
Además, en España se han publicado los resultados de Bankinter, que ganó, por primera vez en su historia, más de 1.000 millones de euros en 2025 sin extraordinarios, en concreto 1.090 millones, un 14,4 % más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y a la diversificación de los ingresos.
Mercados de EE. UU. y América
La Bolsa de EE. UU. terminó ayer con avances que superaron el 1 %, mientras que los futuros moderan hoy esas alzas al 0,14 % en el caso del Dow Jones Industriales, al 0,27 % para el S&P 500 y al 0,42 % para el Nasdaq.
Los índices de Wall Street se recuperaron fuertemente de las pérdidas anteriores el miércoles, después de que Trump dijera que su administración formó el marco para un posible acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y el Ártico.
Como resultado de este acuerdo, Trump dijo que no impondrá aranceles comerciales a ocho países europeos a partir del 1 de febrero, como había amenazado anteriormente.
Con las tensiones geopolíticas ahora enfriándose, la atención se centrará completamente en si los llamados “hiperescaladores de IA” de Wall Street continuaron con su gasto desmesurado en infraestructura de centros de datos, y si sus inversiones en inteligencia artificial generaron retornos importantes.
La Reserva Federal también se reunirá la próxima semana, y los mercados esperan ampliamente que el banco central deje los tipos de interés inalterados a pesar de la creciente presión de la Casa Blanca para recortarlos.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El oro se deprecia un 0,03 % y la onza se encuentra en US$4.836,39.
El petróleo desciende, en el caso del Brent, de referencia en Europa, cae el 0,46 % hasta los US$64,95; y el de referencia en EE. UU., el West Texas Intermediate (WTI), el 0,31 % hasta los US$60,43.
Por último, el bitcoin se deja el 0,41 % hasta los US$89.813,3.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—