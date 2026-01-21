El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de un marco para un eventual acuerdo estratégico con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) relacionado con Groenlandia y la región del Ártico, tras una reunión que calificó como “muy productiva” con el secretario general del organismo, Mark Rutte.
El anuncio fue realizado por el mandatario a través de una publicación en su red social Truth Social, el mismo día que pronunció su discurso ante el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza.
Según Trump, este entendimiento preliminar podría derivar en una solución favorable no solo para Estados Unidos, “sino también para el conjunto de los países miembros de la OTAN, en un contexto de creciente interés geopolítico y económico sobre el Ártico, una región clave por sus rutas marítimas emergentes, recursos naturales y relevancia estratégica en materia de seguridad”.
Como consecuencia directa del pacto, Trump informó que no impondrá los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el próximo 1 de febrero, una medida que había generado expectativa en los mercados internacionales ante su potencial impacto en el comercio y en las relaciones con aliados estratégicos.
El mandatario también señaló que se mantienen conversaciones adicionales sobre el proyecto denominado “Golden Dome” (sistema de defensa antimisíles), en lo que respecta a Groenlandia.
El concepto ha sido interpretado por analistas como una posible referencia a esquemas de defensa, infraestructura estratégica o cooperación en seguridad para la región ártica, donde Estados Unidos busca fortalecer su presencia frente a otras potencias globales.
Trump indicó que se dará a conocer más información a medida que las discusiones avancen, lo que sugiere que el acuerdo aún se encuentra en una fase temprana y sujeto a negociaciones técnicas y políticas más profundas.
En cuanto al liderazgo del proceso, el exjefe de Estado afirmó que las negociaciones estarán a cargo de un equipo de alto nivel conformado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros funcionarios que se consideren necesarios. Todos ellos, precisó, reportarán directamente a él.