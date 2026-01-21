El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, mencionó este miércoles en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que no usará la fuerza para adherir a Groenlandia a su país.
La noticia -que se produce en un momento de nerviosismo ante las creciente agresiones del mandatario a ese territorio- da un parte de tranquilidad a los mercados que a esta hora se recuperan con un promedio industrial del Dow Jones 0,7 % más arriba, y un S&P500 y Nasdaq creciendo sobre 0,7 %.
Las palabras de Trump en el evento estarán sucedidas de un conjunto de reuniones con otros líderes mundiales que asisten a la cumbre de cinco días.
Pese a lo anterior, dijo que es necesario discutir varios temas con las autoridades de Groenlandia, ya que este “es un activo imprescindible para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las amenazas que plantean Rusia y China en el Ártico”.
Los refuerzos a Groenlandia
Groenlandia es un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca, miembro de la OTAN, la alianza militar de larga data de Europa con Estados Unidos y Canadá. La piedra angular de la alianza es un acuerdo según el cual un ataque a un solo miembro se considera un ataque a todos ellos.
A pesar de ello —y a pesar de que Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia— Trump sostiene que sólo una adquisición total puede garantizar la seguridad en la región.
Recomendado: ¿Por qué Trump insiste tanto en que EE. UU. quede con el control de Groenlandia?
En medio de la agitación geopolítica, algunos aliados europeos han aumentado su presencia militar en Groenlandia, lo que ha provocado la ira de Trump.
Vale mencionar también que los comentarios del mandatario estadounidense se produjeron días después de que amenazara con imponer nuevos aranceles contra ocho miembros de la OTAN relacionados con Groenlandia, continuando la presión sobre Europa.
—