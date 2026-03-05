Premercado | Bolsas suben mientras escala conflicto en Medio Oriente; inversores preocupados por suministro de petróleo

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una subida del 1,9 % impulsado por el sector de los semiconductores; el mercado de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,64 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 1,23 % y el Hang Seng de Hong Kong subió el 0,35 %.
China fijó su objetivo de crecimiento económico para 2026 en un 4,5 % a 5 %, ligeramente inferior al ritmo del 5 % que el país ha fijado como objetivo en los últimos años, y el país también señaló planes para más apoyo económico en los próximos cinco años.
Pekín estableció el objetivo junto con su 15º plan quinquenal, que implica inversiones en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la investigación científica, así como un aumento en el consumo de los hogares.
China dijo que su objetivo era un déficit presupuestario anual del 4 % del Producto Interior Bruto (PIB), en línea con el año pasado. El objetivo indicó que el estímulo fiscal de Pekín probablemente se mantendrá cerca de los niveles observados en los últimos años.
Además, inauguró su reunión de “dos sesiones” en Pekín el miércoles, con la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano consultivo del país, iniciando su sesión anual el miércoles.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves con leves aumentos, siguiendo parte de las ganancias logradas ayer, a pesar de la incertidumbre por la inestabilidad en Oriente Medio, con el petróleo subiendo más del 3 %, tanto el brent como el west texas intermediate (WTI), y el gas encareciéndose el 8,6 %.
Con el euro depreciándose el 0,23 % y cambiándose a 1,160 unidades, Londres registra una leve alza del 0,06 %, mientras que Milán sube un 0,46 % París 0,38 %, Fráncfort el 0,31 % y Madrid el 0,07 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube un 0,25 %.
En la agenda macroeconómica del día destaca este jueves la publicación de la evolución de las ventas minoristas en la eurozona en el mes de enero, que se espera que se hayan recuperado del descenso experimentado en diciembre y que su crecimiento interanual se haya acelerado hasta el 2,1 %, según han destacado los analistas de Link Securities.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró ayer en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,49 % tras una jornada en la que los indicadores empezaron a mostrar signos de estabilización tras la guerra en Oriente Medio, que provocó la venta masiva de acciones.
La guerra en Oriente Próximo, que comenzó con ataques con misiles de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes durante el fin de semana, se ha ampliado considerablemente, con un submarino estadounidense hundiendo un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka el miércoles, y las defensas aéreas de la OTAN destruyendo un misil balístico iraní disparado hacia Turquía.
Hay pocos indicios de que el conflicto vaya a detenerse pronto, con el Senado de Estados Unidos votando, en gran medida según líneas partidistas, en contra de una moción destinada a detener la campaña aérea y que requería que la acción militar fuera autorizada por el Congreso.
Mientras tanto, Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, ha surgido como uno de los principales candidatos para sucederle, dijo la Casa Blanca el miércoles, lo que implica que Teherán no está a punto de ceder a la presión.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que el conflicto estaba poniendo a prueba la “resiliencia económica mundial”.
“Este conflicto, si resulta ser prolongado, tiene un potencial obvio de afectar los precios mundiales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación. Y pondría nuevas demandas sobre los hombros de los responsables de la política monetaria en todas partes”, dijo el jueves por la mañana.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron aún más el jueves, sumándose al repunte de esta semana mientras el conflicto en Oriente Próximo continúa intensificándose, aumentando los temores de interrupciones del suministro de la región clave productora de crudo.
En el ámbito de los metales preciosos, el oro y la plata registran moderadas alzas: en el caso del metal dorado son del 0,67 % hasta los US$5.169,2 la onza, en tanto que la plata sube un 0,52 % hasta los US$83,65.
En cuanto a las materias primas, el precio del brent, de referencia en Europa, sube el 3,01 % hasta los US$83,81 el precio del barril; y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., escala el 3,25 % hasta los US$77,14.
Por su parte, el gas natural sube un 8,6 % hasta rozar los 54 euros por megavatio hora (MWh).
Los índices de referencia disfrutan de cinco sesiones de ganancias, con el contrato Brent subiendo a su nivel más alto desde julio de 2024, mientras los traders se preocupaban por los riesgos continuos para el suministro tras los ataques en Oriente Próximo, con preocupaciones centradas en el flujo de suministro a través del Estrecho de Ormuz.
Irán ha atacado petroleros en el Estrecho de Ormuz, a través del cual fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, cerrando efectivamente el tráfico a través de este importante punto de estrangulamiento.
Finalmente, el bitcoin, tras la subida registrada ayer, desciende esta mañana un 1,82 % y se encuentra en US$72.003.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
