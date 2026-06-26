Premercado | Fuertes caídas lideradas por tecnología y petróleo a la baja pese a tensiones en Medio Oriente

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas generalizadas, afectadas por una ola de toma de ganancias en acciones tecnológicas y semiconductores.
El mercado surcoreano fue uno de los más golpeados, con el Kospi registrando una caída cercana al 5 %, mientras que compañías vinculadas a chips y a inteligencia artificial estuvieron bajo presión.
En Japón, el Nikkei 225 retrocedió alrededor de 4 %, presionado por la caída de empresas tecnológicas y movimientos en grandes compañías de inversión expuestas al ecosistema de IA.
Por su parte, Hong Kong y China continental también operaron en terreno negativo. El Hang Seng Index bajó cerca de 2 %, mientras el Shanghai Composite Index perdió más de 2 %, reflejando una menor exposición al riesgo al cierre de semana.
Mercados de Europa
Los mercados europeos siguen la tendencia global y arrancan la sesión con descensos.
El índice Stoxx 600 cae cerca de 1 %, mientras los principales mercados como Reino Unido y Alemania enfrentan presión vendedora.
Los sectores tecnológico, financiero y minero lideran los retrocesos, en una jornada marcada por la preocupación sobre si la fuerte valorización acumulada en empresas relacionadas con inteligencia artificial puede sostenerse.
Mercados de EE. UU. y América
En Wall Street, los futuros anticipan una apertura negativa. Los futuros del S&P 500 retroceden cerca de 0,5 %, mientras los del Nasdaq 100 bajan alrededor de 1 %, afectados principalmente por la presión sobre las grandes tecnológicas.
El mercado sigue atento al comportamiento de las compañías vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores, después de movimientos importantes en firmas del sector y señales de moderación en algunas expectativas sobre crecimiento futuro.
Los inversionistas también monitorean los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con el bono a 10 años cerca del 4,4 %, mientras el dólar y los activos refugio ganan atención en medio de la volatilidad.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo opera con fuertes descensos. El Brent retrocede cerca de 3 % y se acerca a mínimos de varios meses, mientras los operadores descuentan que los riesgos de suministro podrían ser menores pese a las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz y reportes de incidentes marítimos.
La recuperación de operaciones de carga en importantes puntos de exportación petrolera también contribuye a moderar los temores de una interrupción prolongada del suministro.
En el mercado de materias primas, el oro mantiene demanda como activo refugio y avanza ligeramente ante el aumento de la incertidumbre financiera.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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