Premercado | Inversores esperan que el BCE suba las tasas hoy: petróleo baja tras ataques entre EE. UU. e Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron el jueves, presionadas por el prolongado desplome de las acciones tecnológicas, mientras que la escalada de ataques militares entre EE. UU. e Irán también dañó la confianza de los inversores.
Las bolsas asiáticas con mayor peso tecnológico lideraron las caídas el jueves, con el Kospi de Corea del Sur, el Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de Hong Kong cayendo todos más de un 1 %.
Las acciones de fabricantes de chips fueron el mayor lastre para el sector tecnológico esta semana, ya que los inversores recogieron beneficios tras el vertiginoso rally impulsado por la inteligencia artificial que vivió el sector en mayo.
Un informe del Wall Street Journal publicado el miércoles por la noche reveló que OpenAI, uno de los grandes referentes de la IA, está considerando recortes de precios significativos ante la creciente competencia de su rival Anthropic. Estos recortes podrían deteriorar aún más los ingresos de una empresa que ya acumula cuantiosas pérdidas.
Pero más allá del sector tecnológico, los mercados asiáticos en general también retrocedieron tras la intensificación de los ataques mutuos entre EE. UU. e Irán el miércoles.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas suben mientras los inversores aguardan una ampliamente anticipada subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. El aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán mantuvo el interés por el riesgo bajo control.
El paneuropeo Stoxx 600 abrió sin apenas cambios tras haber registrado su punto más débil en más de tres semanas en la sesión anterior. El FTSE 100 de Londres sube un 0,2 %, el DAX de Alemania cae un 0,1 % y el FTSE MIB de Italia sube un 0,4 %.
Se espera ampliamente que el Banco Central Europeo eleve su tipo de depósito de referencia en 25 puntos básicos hasta el 2,25 %, cuando los responsables de la política monetaria anuncien su decisión.
De producirse, el movimiento marcaría la primera subida de tipos del banco central desde 2023, subrayando la determinación de los responsables de la política monetaria de mantener las presiones inflacionarias bajo control a pesar de un contexto de debilitamiento del crecimiento.
Para los inversores, la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria justo cuando los precios de la energía se disparan presenta un panorama difícil.
El aumento de los costes de financiación amenaza con lastrar la inversión empresarial y el gasto de los consumidores, mientras que los elevados precios del combustible y los servicios públicos corren el riesgo de comprimir los márgenes corporativos, especialmente en los sectores de uso intensivo de energía.
Mercados de EE. UU. y América
Las preocupaciones geopolíticas también siguieron en primer plano tras el intercambio de ataques aéreos entre EE. UU. e Irán por segundo día consecutivo. El presidente Donald Trump advirtió de que podrían seguir nuevas acciones militares a menos que Teherán acordara un acuerdo de paz inmediato.
Las renovadas hostilidades han atenuado aún más las esperanzas de un avance diplomático entre Washington y Teherán, revirtiendo parte del optimismo que recientemente había impulsado los mercados globales.
Los inversores siguen cautelosos ante la posibilidad de que un conflicto prolongado pueda amenazar el suministro de energía procedente de Oriente Próximo, lo que podría alimentar una nueva ola de inflación en un momento en que los bancos centrales aún luchan contra persistentes presiones sobre los precios.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se dieron la vuelta a la baja después de que EE. UU. lanzara nuevos ataques contra Irán, y Teherán respondiera anunciando la paralización de todo el tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz.
Los futuros del petróleo Brent con vencimiento en agosto bajan 1,20 % hasta los US$92,08 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) se dejan un 1 % hasta los US$88,92.
Ambos contratos habían avanzado más de un 2 % en las primeras operaciones antes de recortar parte de las ganancias.
También, los precios del petróleo cerraron casi un 2 % al alza en la sesión anterior.
Como factor de apoyo a los precios, los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. publicados el miércoles mostraron que las reservas de petróleo crudo cayeron en 7,2 millones de barriles en la semana finalizada el 5 de junio, superando ampliamente las expectativas de los analistas, que preveían una reducción de unos 3 millones de barriles.
Las reservas de gasolina aumentaron en 0,2 millones de barriles durante la semana, mientras que las reservas de destilados —que incluyen el gasóleo y el fuelóleo de calefacción— cayeron en 0,2 millones de barriles.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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