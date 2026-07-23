Premercado | Mercados esperan decisión del BCE mientras petróleo supera los US$98

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas avanzaron el jueves, impulsadas por el optimismo ante un nuevo aumento del gasto en inteligencia artificial que elevó las acciones del sector de semiconductores, aunque las ganancias se vieron limitadas por el alza del precio del petróleo en medio de la escalada de tensiones en Oriente Próximo.
La confianza de los inversores en Asia se vio impulsada después de que Alphabet, matriz de Google, elevara su previsión de gasto de capital anual en US$15.000 millones adicionales, lo que subraya que el ciclo de inversión en IA se mantiene intacto a pesar de las preocupaciones por el aumento de los costes.
Así, el Kospi de Corea del Sur superó a sus homólogas regionales, cerrando con una subida del 4,4 %, ya que los grandes fabricantes de chips de memoria SK Hynix y Samsung Electronics se dispararon ante las expectativas de que el mayor gasto de capital de Alphabet impulsará la demanda de memoria de alto ancho de banda y servidores de IA.
En otras noticias, la economía de Corea del Sur creció un 3,7 % interanual en el segundo trimestre de 2026, por encima de las expectativas de un crecimiento del 3,5 %, impulsada principalmente por las sólidas exportaciones de semiconductores, ya que el creciente gasto en inteligencia artificial alimentó una fuerte demanda exterior.
El Nikkei 225 de Japón cerró con una subida del 0,4 %, mientras que el índice TOPIX en general subió un 0,5 %.
El índice Hang Seng de Hong Kong cotizó con una subida del 1,1 %.
Finalmente, el Shanghai Composite de China y el índice de grandes valores Shanghai Shenzhen CSI 300 ganaron un 0,2 % cada uno.
Mercados de Europa
Las acciones europeas retrocedieron el jueves, ya que el imparable aumento de los precios mundiales del petróleo crudo empujó al alza los rendimientos de la deuda soberana, mientras los inversores adoptaban una postura cautelosa ante la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).
El índice de referencia paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,8 % en los primeros compases de la sesión, alejándose de los máximos de dos semanas registrados en la sesión anterior.
El retroceso reflejó los persistentes obstáculos en los sectores más sensibles a los tipos de interés, incluso cuando los resultados positivos de grandes empresas de bienes de consumo básico contribuyeron a limitar las pérdidas en general.
Por su parte, el DAX alemán y el CAC 40 francés cayeron más de un 1 % cada uno.
Está ampliamente previsto que el BCE anuncie su última decisión sobre los tipos de interés más tarde durante el día. Aunque los mercados monetarios esperan que los responsables de la política monetaria en Fráncfort dejen los tipos de referencia clave inalterados en el 2,25 %, los inversores anticipan que la presidenta Christine Lagarde transmitirá un mensaje restrictivo, dejando explícitamente la puerta abierta a una posible subida de tipos en septiembre.
Mercados de EE. UU. y América
Los precios del petróleo crudo suben por quinta sesión consecutiva hasta máximos de seis semanas, después de que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que intensificó los temores a interrupciones en el suministro mundial de energía.
El alza del precio del petróleo reavivó las preocupaciones sobre la inflación mundial, lo que llevó a los inversores a reconsiderar las perspectivas de los tipos de interés. El aumento de los costes energéticos también pesó sobre el interés por el riesgo en general, incluso cuando las acciones tecnológicas encontraron apoyo en la temática de la IA.
La atención se centra ahora en más resultados empresariales estadounidenses y en la evolución de la situación en Oriente Próximo, con los mercados pendientes de si las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios del petróleo y las preocupaciones sobre la inflación.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo volvieron a superar los US$98 por barril el jueves, después de que los militantes hutíes alineados con Irán en Yemen afirmaran haber atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que avivó los temores de mayores interrupciones del suministro en las principales rutas marítimas de Oriente Próximo.
Los futuros del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, subían un 4,7 % hasta los US$98,50 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. avanzaban un 4,2 % hasta los US$90,44.
“La situación geopolítica sigue deteriorándose a medida que se abre un segundo frente en la guerra de Oriente Próximo (…). Mientras Trump permanece paralizado, sin querer escalar hasta el punto necesario para cambiar las condiciones sobre el terreno (…), incapaz de simplemente retirarse e incapaz de tolerar el statu quo de forma indefinida”, señalaron analistas de Vital Knowledge en una nota.
En otra línea, los precios del oro apenas variaron el jueves tras tocar un máximo de dos semanas en la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la escalada de tensiones en Oriente Próximo frente a las preocupaciones en torno a que unos precios del petróleo más elevados podrían reforzar la inflación y mantener la política monetaria estadounidense en terreno restrictivo.
XAU/USD cedía un 0,1 % hasta los US$4.127,99 por onza, mientras que los futuros del oro caían un 0,5 % hasta los US$4.130,62. El oro consolidó las ganancias recientes tras repuntar cerca de un 3 % en las dos sesiones anteriores.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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