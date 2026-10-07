Premercado | Mercados globales atentos a las actas de la FED: petróleo sube mientras aumentan ataques en Ormuz

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos cayeron el miércoles, sin poder sumarse al rally nocturno de Wall Street que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos, ya que los elevados rendimientos de los bonos y las renovadas ganancias en los precios del petróleo mantuvieron a los inversores en una postura cautelosa.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,6 %, mientras que el índice Topix en general retrocedió un 0,4 %.
El Kospi de Corea del Sur descendió un 1,4 %, con el peso pesado del sector de semiconductores SK Hynix cayendo más de un 2 %. Las acciones de Samsung Electronics bajaron un 0,5 %.
Los inversores esperan con cautela los resultados trimestrales de Samsung y SK Hynix, previstos para más adelante en octubre, con expectativas muy elevadas.
A su vez, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,6 %, con el subíndice Hang Seng TECH perdiendo casi un 1 %. Los mercados continentales chinos permanecieron cerrados por el festivo del Día Nacional, con la reanudación de la negociación prevista para el jueves.
Finalmente, el Banco de la Reserva de India elevó su tipo repo de referencia en 25 puntos básicos hasta el 5,5 % el miércoles, su primera subida en casi cuatro años, después de que el alza de los precios del petróleo y la ampliación de las presiones inflacionarias impulsaran un giro hacia una política monetaria más restrictiva.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas retrocedieron el miércoles, cediendo las ganancias recientes, ya que un nuevo repunte en los precios del crudo y la cautela previa a la publicación de las actas del FOMC llevaron a los inversores institucionales a recoger beneficios tras una estabilización de corta duración.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,7 %, retrocediendo tras haber tocado su nivel más alto en casi una semana en la sesión anterior.
El DAX alemán cayó un 1,2 %, mientras que el FTSE 100 de Londres bajó un 0,5% y el IBEX 35 español retrocedió un 1,2 %. El CAC 40 francés cayó un 1%.
Las acciones europeas tocaron sus niveles más bajos desde junio en los últimos días, fuertemente golpeadas por una violenta y sincronizada venta masiva en el mercado de bonos desencadenada por la presentación del proyecto de presupuesto de Francia.
La intensa inquietud por la creciente deuda nacional de París y el posible bloqueo político había llevado los rendimientos franceses a 10 años a máximos de 2002 y había ampliado los diferenciales soberanos frente a los Bunds alemanes por encima de los 140 puntos básicos, arrastrando a la baja los múltiplos de valoración de las acciones en las mesas de negociación continentales.
Los mercados lograron una ligera recuperación a principios de esta semana después de que el favorito para las elecciones presidenciales del próximo año presentara planes concretos para recortar el gasto en 54.000 millones de euros y reducir los déficits estructurales, lo que ayudó a los mercados de bonos soberanos a encontrar un apoyo temporal.
Sin embargo, las mesas de negociación advierten de que el interés por el riesgo regional sigue siendo muy frágil, con los inversores exigiendo pruebas continuas de que París puede aplicar recortes del gasto sin provocar una parálisis política en general de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de las acciones de EE. UU. apuntaban a la baja el miércoles antes de la publicación de las actas clave de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.
Los mercados globales esperan con atención la publicación de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política monetaria anterior de la FED, prevista para más tarde hoy.
Los operadores analizan el texto en busca de indicios sobre el consenso entre los responsables de política monetaria, tras los recientes comentarios en tono moderado de funcionarios de la FED que abogan por la paciencia y la dependencia de los datos.
Los mercados monetarios reflejan actualmente una probabilidad de aproximadamente el 78 % de que el banco mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión.
Más allá de los tipos de interés, los traders se preparan ahora para el inicio de la temporada de presentación de resultados corporativos trimestrales, que comenzará en serio con una serie de resultados de los grandes bancos de Wall Street la próxima semana.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron a primera hora del miércoles después de que los informes sobre el aumento de los ataques en el Estrecho de Ormuz intensificaran las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro en Oriente Próximo, mientras que los datos del sector apuntaban a una caída de las reservas en EE. UU.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 0,59 % hasta los US$89,97 y los futuros del petróleo Brent cerraron el martes con una subida del 0,8 % en US$101,08.
Los informes sobre la mejora del suministro de petróleo desde Oriente Próximo limitaron mayores ganancias en el crudo, al igual que los planes de liberación de reservas de emergencia por parte del Grupo de los Siete.
En otra línea, los precios del oro cayeron el miércoles, presionados por un dólar más fuerte, mientras los inversores se preparaban para las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que podrían ofrecer pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés en EE. UU.
El oro al contado había caído un 0,9 % hasta US$4.126,02 por onza, mientras que los futuros del oro retrocedían un 0,8 % hasta US$4.151,90.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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