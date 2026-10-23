Premercado | Petróleo sube a US$114 por tensiones mientras crisis fiscal en Francia y desplome tecnológico mueven bolsas

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas cayeron el viernes en medio de un persistente desplome en las valoraciones tecnológicas y de inteligencia artificial, con las acciones de Corea del Sur y Japón liderando los descensos.
Corea del Sur fue el mercado con peor comportamiento en Asia el viernes, con el índice Kospi perdiendo un 2,1 % y tocando mínimos de tres meses. El Kospi también se encaminaba a perder más de un 4 % en la semana.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 1,4 % hasta un mínimo de casi tres meses el viernes, mientras que el Topix retrocedió un 1,8 %, alcanzando también un mínimo de casi tres meses.
Los mercados japoneses también se vieron perjudicados principalmente por el desplome de las valoraciones tecnológicas y de inteligencia artificial durante esta semana.
Sumando presión sobre los mercados locales, los datos del índice de precios al consumo publicados el viernes mostraron que los precios subyacentes subieron por encima del objetivo anual del 2 % del Banco de Japón por primera vez desde diciembre de 2025.
El dato intensificó las apuestas de que el Banco de Japón tendrá que subir aún más los tipos de interés para frenar una inflación cada vez más persistente. Se espera que el banco central se reúna la próxima semana y que, como mínimo, eleve sus previsiones de inflación anual.
El CSI 300 de Shanghái y Shenzhen y el índice compuesto de Shanghái cayeron un 0,6 % y un 1,3 %, respectivamente, el viernes, con ambos índices marcando mínimos de 15 meses en medio de un sostenido desplome de las valoraciones tecnológicas.
El CSI 300 entró oficialmente en mercado bajista el jueves, confirmando una caída superior al 20 % desde su máximo de junio.
El índice Hang Seng de Hong Kong fue una pequeña excepción, subiendo un 0,3 % el viernes. Sin embargo, el índice también acumulaba importantes pérdidas durante la semana, tras caer a un mínimo de casi cuatro meses.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cayeron el viernes hasta mínimos de casi dos semanas, cerrando una semana especialmente dura en la que los disturbios en Francia, la incertidumbre sobre cómo se financiará el auge de la inteligencia artificial y el alza del precio del petróleo llevaron a los inversores a buscar refugio.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,6 % y se encamina a una pérdida semanal de más del 1%. El CAC 40 francés retrocedió un 0,7 %, tocando también mínimos de casi dos semanas, mientras que el DAX alemán perdió un 0,9 % y el FTSE 100 de Londres cedió un 0,5 %.
Las ventas llegaron tras el fuerte descenso del jueves, cuando el Stoxx 600 registró su mayor caída en tres semanas, liderada por el desplome del sector bancario.
Francia fue el epicentro. Las autoridades impusieron toques de queda en partes de París, Lille y Niza el lunes, tras un fin de semana de disturbios y saqueos, y están previstas más manifestaciones a nivel nacional para el sábado, con tropas dispuestas a reforzar a la policía. El CAC 40 registró el jueves su mayor caída en una sola jornada desde principios de octubre.
La agitación se extendió al mercado de bonos. El rendimiento del bono francés a 10 años superó brevemente el 5 % el miércoles por primera vez desde 2002, un máximo en 24 años, mientras que la inestabilidad en las calles se sumaba a un bloqueo presupuestario.
Los inversores se deshicieron de activos franceses y buscaron refugio en los Bunds alemanes y en los bonos del Tesoro de EE. UU. Capital Economics señaló que la prima que pagan los bonos franceses respecto al resto de la zona euro probablemente seguirá ampliándose en los próximos meses. Los datos publicados el viernes mostraron que la actividad empresarial francesa se contrajo de forma inesperada en octubre.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron en su mayoría el viernes tras el desplome del sector tecnológico de la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban las inquietudes en torno a la financiación de la inteligencia artificial, los elevados precios del petróleo y las turbulencias en el mercado de bonos de Francia.
El contrato de futuros del S&P 500 había caído 17 puntos, o un 0,2 %, y los futuros del Nasdaq 100 se mantenían prácticamente sin cambios. El contrato de futuros del Dow retrocedió 312 puntos, o un 0,6 %.
“La confianza y el posicionamiento en torno a la IA han oscilado de forma agresiva hacia el extremo negativo del espectro en el corto plazo, lo que podría ayudar al sector a rebotar, pero la industria ha entrado permanentemente en una nueva era, caracterizada por unos mercados de capitales menos favorables”, señalaron analistas de Vital Knowledge en una nota.
El detonante de estas preocupaciones fue Meta Platforms, propietaria de Instagram, que anunció planes para emitir una nueva clase de acciones sin derecho a voto, en parte como estrategia para recaudar fondos destinados a sus ambiciones en IA. Con los flujos de caja libre tornándose negativos y los costes de financiación previstos al alza en los próximos meses, se espera que grupos tecnológicos como Meta vendan acciones para reforzar sus esfuerzos de financiación en IA.
Los temores se han multiplicado ante la posibilidad de que dicha dilución pueda afectar a los precios de las acciones. El precio de las acciones de Meta cayó hasta su mayor descenso desde julio.
Agravando aún más estas preocupaciones, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, declaró a CNBC que existe “escasez de capital” para el desarrollo de la IA, añadiendo que “la demanda de capital es mucho mayor que la disponibilidad”. Las acciones de Nvidia retrocedieron, al igual que las de su homóloga Advanced Micro Devices. Un índice de seguimiento del sector de semiconductores perdió un 6,7 %.
Petróleo y materias primas
El petróleo Brent subió por encima de los US$114 por barril el viernes por primera vez desde mayo, mientras los mercados globales continuaron bajo presión tras una fuerte caída de las principales acciones tecnológicas en Wall Street.
El índice de referencia internacional del petróleo subió hasta un 1,4 %, alcanzando los US$114,72, extendiendo las ganancias en medio de la preocupación por una posible escalada del conflicto en Oriente Próximo.
Informaciones publicadas esta semana en los medios de comunicación sugieren que Estados Unidos e Israel estudian un plan para lanzar un nuevo ataque contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Irán ha advertido de que responderá a cualquier ataque, posiblemente atacando infraestructuras económicas y civiles en torno al Golfo Pérsico.
Al mismo tiempo, los militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen han continuado atacando objetivos en la vecina Arabia Saudí. El jueves, el grupo petrolero estatal Saudi Aramco ordenó la evacuación de su sede en Dhahran, cerca de Bahréin.
En otra línea, el oro estaba camino de registrar su mayor caída semanal en más de cuatro meses este viernes, presionado en parte por las preocupaciones inflacionarias avivadas por un nuevo repunte en los precios del petróleo.
El oro al contado caía un 0,1 % hasta los US$4.022,53 la onza, y estaba camino de registrar una caída semanal del 3,4 %. Los futuros del oro, por su parte, bajaban un 0,6 % hasta los US$4.037,15 y apuntaban a una pérdida semanal del 3,5 %.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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