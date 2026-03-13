Premercado | Preocupación por suministro de petróleo mueve mercados: datos de EE. UU. y Europa en la agenda

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas cayeron el viernes, ya que los mercados se mantuvieron nerviosos ante la escasa desescalada de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, siendo los efectos inflacionarios del conflicto un punto clave de preocupación.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cedió un 1,16 % este viernes; el índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió el 0,82 %, la bolsa de Shenzhen cayó 94,09 el 0,65 % y el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,02 %.
Los mercados asiáticos estuvieron presionados por las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de petróleo derivadas del conflicto con Irán, especialmente porque Teherán bloqueó el Estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión estadounidense e israelí.
La región depende en gran medida de los suministros de petróleo de Oriente Próximo, y se espera que una interrupción prolongada del suministro cause perturbaciones económicas generalizadas.
Se considera que Japón, Corea del Sur e India se encuentran entre los más expuestos, dada su dependencia de las importaciones de petróleo. El índice Nifty 50 de India iba camino de una pérdida del 2,4 % esta semana.
Por su parte, las acciones chinas tuvieron un mejor desempeño que sus homólogas asiáticas esta semana, ya que se considera que el país está relativamente bien aislado de los shocks de suministro de petróleo a corto plazo.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes con caídas que no superan el 1 %, manteniendo el rumbo de ayer lastradas por el conflicto en Oriente Medio y con el precio del petróleo manteniéndose al alza, aunque moderando su subida al 1 %.
En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Madrid con el 0,90 %, tras ceder ayer el 1,22 %. Sigue Fráncfort, con el 0,82 %; Milán, con el 0,73 %; Londres, con el 0,63 %; y París, con el 0,45 %.
Mientras el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cede el 0,97 %.
En la agenda macroeconómica del día destaca hoy el dato de inflación en España, que se mantuvo en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación; mientras que en Francia el IPC subió tres décimas.
Por su parte, el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido no registró crecimiento en enero, tras un alza del 0,1 % el pasado diciembre y del 0,2 % en noviembre.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street reducen sus caídas registradas ayer al cierre, y el Nasdaq avanza pérdidas del 0,41 %, el S&P 500 del 0,28 % y el Dow Jones de Industriales del 0,19 %, tras terminar ayer con caídas del 1,78 %, del 1,52 % y del 1,56 %, respectivamente.
Más tarde el viernes, se publicará el índice de precios de gastos de consumo personal de EE. UU. para enero. La métrica es seguida de cerca por los mercados ya que es una de las lecturas de inflación preferidas de la Reserva Federal.
Sin embargo, cabe señalar que las cifras cubren un período que en gran medida no incluye la guerra de Irán, que comenzó con una andanada de ataques aéreos de EE. UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.
Las perspectivas de inflación se han oscurecido desde el estallido de los combates, especialmente en Europa, donde hasta hace poco los economistas habían sugerido que el crecimiento de los precios había sido ampliamente sofocado.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El brent, el crudo de referencia en Europa, sube el 2,04 % y el barril se encuentra en US$102,49; mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EE. UU., avanza el 1,71 % hasta los US$97,41. Por su parte, el gas natural sube un 1,53 % y se encuentra a 51,65 euros el megavatio hora.
Las alzas en el precio del petróleo continúan moviendo el rumbo de los mercados, a pesar de la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia efectuado el pasado miércoles por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de 400 millones de barriles.
El cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está provocando interrupciones de suministro y un aumento de precios en múltiples mercados globales, no solo en petróleo y gas natural, sino también en materias primas como fertilizantes, azufre, helio, aluminio y otros insumos industriales, según analistas y medios especializados.
A ello se suman las primeras declaraciones públicas del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, asegurando que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado como forma de presión al enemigo.
La inestabilidad afecta también a la caída de los metales preciosos, de modo que el oro cae un 0,75 % y la onza se encuentra en US$5.086,1, mientras que la plata baja un 3,30 % hasta los US$82,31.
Finalmente, el bitcoin sube un 2,02 % y se encuentra en US$71.598,1.
