Primer ministro israelí defiende nueva ofensiva militar en Gaza

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, anunció este domingo que defiende una nueva ofensiva militar en Gaza. Ante la nueva acción, Netanyahu declaró que Israel “no tiene más opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás”.
Según el canal estadounidense CNBC, Netanyahu afirmó que “el Gabinete de Seguridad ordenó la semana pasada el desmantelamiento de los bastiones de Hamás no solo en la ciudad de Gaza, sino también en los campamentos centrales y Muwasi”.
Y agregó que “una fuente familiarizada con la operación, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios, confirmó que Israel planea hacerlo en ambas zonas”.
Conversación con Donald Trump
El medio también expuso que la oficina del ministro israelí se comunicó con el presidente de Estados Unidos, comentándole sobre el plan y agradeciéndole por el apoyo brindado.
Adicionalmente, informaron que Netanyahu habló con medios extranjeros antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad, en donde comentó: “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza”.
Asimismo, Netanyahu contó que hay un “calendario bastante breve” para los próximos pasos, pero no dio detalles. “Los objetivos, explicó, incluyen la desmilitarización del territorio, que el ejército israelí tenga un control absoluto de la seguridad y una administración civil no israelí a cargo”, concluyó el medio.
Denuncias sobre violación de los derechos humanos
Hospitales y testigos han informado que al menos 31 palestinos han fallecido mientras buscaban ayuda en Gaza. Entre sus testimonios denuncian a las fuerzas israelíes de disparar contra las personas que buscaban acercarse a las distribuciones de alimentos.
Jamal al-Laweh hizo énfasis en que la situación es una “trampa mortal (…). Pero no tengo otra opción que alimentar a los niños”.
También denuncian el fallecimiento de niños por desnutrición desde el inicio de la guerra, y al menos 117 adultos en las mismas condiciones.
“El número de muertos por hambre se suma al de 61.400 palestinos muertos por la guerra, según el ministerio”, informó CNBC.