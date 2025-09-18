Primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya está ensamblado y listo para pruebas en Bosa

La Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando para garantizar que este megaproyecto entre en operación durante el primer semestre de 2028. Asimismo, este me llegó el primer tren que rodará por la capital.
Tras cruzar el océano Pacífico y el mar Caribe desde las costas de China, y recorrer desde Cartagena hasta arribar a Bogotá, el convoy fue trasladado al Patio Taller de Bosa, donde ya está completamente ensamblado. Este proceso marca el inicio de una nueva etapa en el proyecto: las pruebas técnicas de funcionamiento.
Así ha sido el arribo del tren del Metro de Bogotá a la capital
El tren arribó a Bogotá el pasado jueves 11 de septiembre, y, una vez armado, comenzará a realizar pruebas de rodaje en las vías internas del Patio Taller, ubicado en el suroccidente de la ciudad. Estas pruebas se desarrollarán inicialmente bajo conducción manual y posteriormente en modo automático, regulado por un sistema de señalización y control, siempre bajo la supervisión de personal técnico especializado.
“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y felicidad frente a la llegada del primer tren de nuestro Metro de Bogotá. Las obras avanzan en paralelo a las pruebas de los trenes. Tendremos cuatro trenes antes de que termine este año”, afirmó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).
Relacionado: Vagones del Metro de Bogotá llegaron a la capital: Así fue el recorrido hasta el patio taller
El plan contempla que, con la llegada de cada nuevo tren, se inicien estas pruebas internas para garantizar su óptimo desempeño antes de ser incorporados a las evaluaciones que se harán directamente en el viaducto. Esta fase se replicará el próximo año, cuando la infraestructura cuente con 5.760 metros construidos, lo que permitirá ensayar su funcionamiento en un entorno de operación controlada, similar al que tendrá durante el servicio comercial.
Actualmente, las obras de la Línea 1 avanzan a toda marcha a lo largo de su trazado, con un 62,16 % de ejecución, según el corte al 31 de agosto. En puntos estratégicos como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas, se evidencian progresos visibles en la construcción del viaducto, que en total tendrá casi 24 kilómetros de longitud.