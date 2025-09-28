La Corporación para el Desarrollo de los Parques y la Recreación en Bogotá (Corparques), entidad filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, tiene a su cargo la administración del parque de diversiones Mundo Aventura. En el marco de su estrategia de fortalecimiento institucional, la organización anunció recientemente el nombramiento de Iván González como nuevo director general. Con su llegada, se busca impulsar el crecimiento del parque, establecer alianzas estratégicas y consolidarlo como uno de los principales referentes del sector recreativo en Colombia.
En entrevista con Valora Analitik, González señaló que uno de sus principales retos será dinamizar las actividades dentro del parque, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. En ese sentido, anticipó que la entidad se estaría próxima a iniciar un proceso de Asociación Público-Privada (APP) que permitirá estructurar un modelo de operación con visión de futuro.
De acuerdo con sus declaraciones, la APP está en fase de análisis y diseño, por lo que aún no se pueden entregar cifras concretas sobre inversión o retorno. Sin embargo, González subrayó que este mecanismo se perfila como un paso fundamental para consolidar el desarrollo de Mundo Aventura y garantizar su permanencia como espacio de recreación de gran impacto en Bogotá.
¿Habrá nuevas atracciones en el parque Mundo Aventura?
Uno de los temas que genera expectativa es la llegada de nuevas atracciones. Según el directivo, en el marco de la APP se evaluará la incorporación de innovaciones que fortalezcan la oferta del parque. Entre las ideas planteadas está la construcción de un centro de entretenimiento familiar cubierto, que ofrezca alternativas en temporadas de lluvia. Asimismo, se prevén inversiones significativas en espacio público, urbanismo interno y ampliación de zonas recreativas.
Aunque González evitó adelantar detalles sobre montos o cronogramas, insistió en que la prioridad es culminar con éxito la fase de estructuración. Los tiempos y las condiciones dependerán de las inversiones proyectadas y de los cálculos de retorno, aspectos que se definen dentro de este tipo de procesos.
Más allá de los planes de expansión, el director destacó el papel del parque en la generación de empleo joven en la ciudad. Mundo Aventura se ha consolidado como una de las principales plataformas para que jóvenes recién egresados del colegio accedan a su primera experiencia laboral, especialmente en actividades de fin de semana.
En materia de responsabilidad social, González resaltó el programa “Mundo Aventura para Todos”, mediante el cual el parque entrega alrededor de 1.000 pasaportes a niños en condición de vulnerabilidad, con acceso a más de 16 atracciones. Esta iniciativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), busca garantizar el derecho al entretenimiento para poblaciones históricamente excluidas, como niños y niñas con discapacidad, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, comunidades afrodescendientes, población LGBTIQ+ y migrantes.
El parque organiza jornadas sociales, principalmente los viernes, en las que invita a fundaciones a participar de la experiencia. Recientemente, se amplió la dinámica con actividades los jueves, denominadas “días extremos”, con el fin de aumentar el alcance del programa.