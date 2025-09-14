Mundo Aventura hizo oficial lanzamiento con el que espera recaudar$3.000 millones: Otorgó 450 empleos

Corparques, que es filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y el operador del parque Mundo Aventura, lanzarán del 19 de septiembre al 2 de noviembre la quinta edición de Terror al parque.
Este evento, que se ha consolidado como una de las propuestas de entretenimiento más esperadas en la ciudad, combina el suspenso, la adrenalina y la creación de experiencias inmersivas diseñadas para poner a prueba la valentía de los asistentes.
En sus versiones anteriores, la iniciativa ha convocado a más de medio millón de visitantes, alcanzando ingresos superiores a $3.500 millones y, donde en esta oportunidad, esperan recaudar los $3.000 millones requiriendo inversiones cercanas a los $1.200 millones.
Estas cifras la posicionan como una de las apuestas más sólidas dentro de la llamada “economía del terror” en Colombia, un segmento que continúa ganando terreno entre los jóvenes y las familias. De acuerdo con Fenalco, en 2024 más del 70 % de los colombianos participó en actividades relacionadas con la temporada de horror, lo que confirma la relevancia cultural y económica de este tipo de propuestas.
Para esta edición, el parque destinó más de 130.000 metros cuadrados a escenarios diseñados con altos estándares de producción. Asimismo, se han generado cerca de 450 empleos directos e indirectos.
¿Cómo serán las ocho estaciones que tendrá terror al parque 2025?
Entre las atracciones principales se encuentran ocho estaciones temáticas: Viaje Fobia, Furia, Cementerio zombie, Bunker Psicópata, Manicomio Azabaka, Infierno, Tortura y Zona Cero: Meteorito Ácido, esta última presentada en alianza con Galletas Festival como parte del lanzamiento de su producto Meteorito Ácido. Cada estación recrea ambientes que mezclan efectos sonoros, visuales y actuaciones en vivo para sumergir al visitante en un recorrido intenso y lleno de sobresaltos.
Más de 300 actores participan en la puesta en escena, reforzando la narrativa de terror con personajes itinerantes como payasos, zombies, duendes y asesinos ficticios. A esto se suma la ambientación general del parque, que se transforma en un espacio sombrío iluminado únicamente por atracciones mecánicas como Troncos, Gravity, Air Race, Vertical Swing y otras 11 incluidas dentro del pasaporte.
El impacto del evento trasciende lo cultural. En ediciones pasadas se invirtieron más de $2.000 millones y se generaron más de 300 empleos temporales, lo que evidencia su papel como dinamizador económico. Iván González, director general de Corparques, destacó que el propósito es “ofrecer una propuesta única que combine aventura, adrenalina y terror, consolidando a Bogotá como un escenario clave para el entretenimiento en el último semestre del año”.