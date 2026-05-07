Ingresos de Pei subieron 6,9 % en el primer trimestre de 2026; se destacaron venta de activos y nuevos inversionistas

El vehículo inmobiliario Pei dio a conocer sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2026, en los que reportó mayores ingresos, avance en su estrategia de desinversiones y balance positivo en algunos de sus activos.
En términos financieros, los ingresos del Pei sumaron $220.102 millones, lo que representa un crecimiento del 6,9 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron $205.857 millones, por encima de la inflación de los últimos 12 meses.
En el caso del Ingreso Operativo Neto (NOI), llegó a $189.288 millones, con un crecimiento del 8,4 %, mientras que el Ebitda alcanzó $160.707 millones, con un incremento del 7,1 %.
Los márgenes registraron un crecimiento para el trimestre con valores de 86 % margen NOI y 73 % margen Ebitda, reflejando los ajustes en los cánones de arrendamiento y la continua gestión eficiente de los gastos operativos.
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Estrategia de Pei y desinversiones
Según explicó el vehículo, el desempeño del primer corte de 2026 responde a una “gestión rigurosa del portafolio”, así como una estrategia comercial enfocada en “atraer arrendatarios de alta calidad con contratos de largo plazo indexados a la inflación”.
También se destacó el crecimiento en los ingresos del activo Hotel Sofitel Barú Cartagena, impulsado por una mayor ocupación y el incremento en la participación de Pei en este activo a partir de diciembre de 2025.
Pei también avanza en su estrategia de rotación y optimización del portafolio. Por ejemplo, este trimestre Pei acordó la desinversión del 51% del centro comercial Plaza Central y del activo comercial Davivienda Palmira, por niveles cercanos al valor neto de los activos (NAV).
Esto evidencia “su capacidad para monetizar activos, generar alianzas estratégicas y capturar valor en condiciones de mercado exigentes”.
Estos recursos contribuyen al fortalecimiento de su estructura de capital, mejora en la liquidez del vehículo y capacidad de reinversión en activos con mayor potencial de generación de valor en el largo plazo.
Pago a inversionistas y resultados operacionales
Tras entregar su balance a marzo de este año, Pei anunció la distribución del flujo de caja por cerca de $61.000 millones, es decir, $1.220 por título participativo.
Esta distribución incorpora los resultados de la operación del portafolio del primer trimestre de 2026 y los recursos derivados de la desinversión del activo Davivienda Palmira.
Por el lado de su balance operativo, en el trimestre se renovaron contratos por 14.469 metros cuadrados, con una tasa de renovación del 96,8 %, con una vacancia física de 6,71 % y económica de 7,31 %.
Así le fue al Pei en la Bolsa de Colombia
El título de Pei en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) registró una corrección, pasando de $79.960 al cierre de diciembre, hasta $66.000 al cierre de marzo.
“A pesar de la coyuntura, la base de inversionistas creció 17,5 %, con la incorporación de 1.553 nuevos participantes, reflejando la confianza estructural en Pei como alternativa de inversión inmobiliaria de largo plazo no especulativa”, destacó Pei.
Se explicó que la caída en el valor de los títulos responde a factores macroeconómicos exógenos y no a los fundamentales del vehículo, que continúan mostrando solidez y crecimiento, generando una diferencia que puede representar oportunidades de valor para inversionistas de largo plazo.
El volumen transado durante el trimestre fue de $134.622 millones, con un promedio de negociación diario de $2.207 millones.