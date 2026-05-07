Dólar en Colombia abre a $3.707 entre la presión diplomática en Medio Oriente y las compras de MinHacienda

Tras la volatilidad de la jornada anterior, el mercado cambiario colombiano inicia hoy con una estabilidad notable. El dólar abrió en $3.707,77, situándose apenas por debajo del cierre de ayer ($3.710).
Aunque el optimismo global por un posible fin del conflicto entre EE. UU. e Irán sigue vigente, el peso colombiano muestra una resistencia a fortalecerse con la misma velocidad que sus pares regionales, condicionado por factores técnicos y movimientos del Gobierno nacional.
Mientras que en Brasil el dólar se mantiene por debajo de niveles clave y en México enfrenta zonas de soporte importantes (indicando debilidad del billete verde), en Colombia el panorama es más complejo.
Los analistas de JP Tactical Trading lanzaron una advertencia sobre las «compras agresivas» de dólares por parte del Ministerio de Hacienda, luego de que Credicorp Capital revelara que la entidad demandó aproximadamente US$700 millones en una sola jornada.
Según JP Tactical Trading, si el Gobierno sigue comprando dólares en contravía de la tendencia regional, el peso colombiano podría sufrir una «descorrelación». Esto no solo evitaría que la tasa de cambio baje, sino que podría generar una salida de capitales al enviar una señal de desconfianza o de intervención artificial en el mercado.
La atención geopolítica se desplaza hacia Pekín, pues China ha intensificado su presión sobre Teherán para que acepte una salida negociada. Dado que el gigante asiático es el principal comprador de crudo iraní, necesita que el Estrecho de Ormuz recupere la normalidad para frenar las presiones inflacionarias que amenazan su propio crecimiento.
Este esfuerzo diplomático es visto por los mercados como el preámbulo ideal para la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump la próxima semana, lo que mantiene viva la esperanza de un acuerdo de paz duradero.
Por ahora, el dólar sigue respetando un techo semanal en los $3.725. Mientras el precio no rompa ese nivel, la tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista con un objetivo ambicioso en los $3.600.
No obstante, este movimiento dependerá de que las compras del MinHacienda cesen y de que la reunión Trump-Xi arroje resultados concretos sobre Ormuz.
Petróleo se mantiene en descenso
El barril de petróleo Brent perdía a esta hora el 2,28 % y se negociaba a US$98,96 (ayer cerró a US$101,27). El West Texas Intermediate (WTI) bajaba el 2,29 %, hasta US$92,9.
En la víspera, el Brent cerró con un descenso del 7,83 %, aunque durante la jornada llegó a perder casi un 12 % y marcó su mínimo de la sesión en US$96,75.
EE. UU. e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra y ahora se espera la respuesta de Teherán, según ha informado la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso.
La Casa Blanca recibió el martes «comentarios positivos» de los mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.
Se espera que Irán responda a la propuesta ante los mediadores este mismo jueves.
Menos crecimiento económico, más inflación
En Colombia, el equipo técnico del Banco de la República actualizó su hoja de ruta para la economía colombiana con la publicación del Informe de Política Monetaria, que se explicará esta tarde en rueda de prensa.
El equipo técnico del banco central recortó la proyección de crecimiento económico al 2,4 % (antes 2,6 %), reflejando el impacto de las tasas altas y la incertidumbre global del primer trimestre. Sin embargo, hay optimismo para 2027, con una subida en la previsión al 2,1 %.
Además, ajustó al alza la inflación hasta el 6,4 %, lo que sugiere que los precios en Colombia están bajando más lento de lo esperado. Esto refuerza la idea de que el emisor no tendrá mucho margen para bajar tasas de interés agresivamente en lo que queda del año.
El dato oficial de inflación para abril será revelado mañana a las 6:00 p. m. por el DANE, hoy se conocerá su indicador más cercano, el Índice de Precios del Productor (IPP).
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