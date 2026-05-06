Se revela quién presionó hoy el dólar en Colombia hasta casi $3.800

En una jornada marcada por una alta volatilidad, el dólar en Colombia cerró este miércoles 6 de mayo de 2026 en $3.710, tras abrir en $3.685 y alcanzar un pico máximo de $3.795, lo que da cuenta de una corrección intradía que permitió al peso recuperar parte del terreno perdido.
Si bien factores externos como el desplome de los precios del petróleo, con el barril Brent cayendo a US$101,14, y las noticias de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán influyeron en el ánimo de los inversionistas, el principal motor del movimiento fue una intervención estratégica del Gobierno Nacional.
Según Andrés Sánchez, analista de Credicorp Capital, el comportamiento de la divisa tuvo un origen técnico y puntual derivado de la gestión de la deuda pública. El experto reveló que se observó una fuerte demanda de divisas por parte del Ministerio de Hacienda, entidad que habría salido al mercado a comprar aproximadamente US$700 millones en una sola jornada.
Esta operación, que representa cerca del 10 % del total la operación de intercambio conocida como Total Return Swap (TRS) que hizo el Gobierno en francos suizos a mediados del año pasado con el fin de mejorar el perfil de la deuda pública, es la razón detrás del salto de más de $60 y del incremento sustancial en el volumen de negociación visto hoy, según Sánchez.
De acuerdo con sus declaraciones, este movimiento está directamente relacionado con la cancelación anticipada del TRS, un proceso en el que el Gobierno ha venido avanzando con prepagos significativos: un 20 % en marzo, un 30 % en abril y el 10 % ejecutado este miércoles.
Con la operación de hoy, el Ministerio de Hacienda ya habría cubierto alrededor del 60 % de su obligación total, la cual se estima en unos US$7.000 millones. No obstante, Sánchez advirtió que aún queda un remanente de entre US$1.500 y US$2.000 millones por pagar en los próximos días.
El analista de Credicorp Capital recordó que la intención del Ministerio de Hacienda es cerrar completamente esta operación antes de la primera vuelta presidencial, tal como lo ha manifestado el director de Crédito Público, Javier Cuéllar.
Por esta razón, concluyó que «es probable que se mantenga la presión compradora del Gobierno en el mercado cambiario en el muy corto plazo», manteniendo la expectativa de nuevos movimientos similares en las sesiones venideras.
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