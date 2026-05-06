Dólar en Colombia frenó su disparada y cierra en $3.710; desplome del petróleo marca la jornada

El dólar estadounidense en Colombia finalizó la sesión con una ganancia moderada de $8,80, situándose en $3.710.
Tras haber alcanzado un pico de $3.795 en medio de una apertura nerviosa ($3.685), la divisa encontró un techo y retrocedió gradualmente a medida que el mercado asimilaba las noticias de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
Esta corrección intradía permitió que el peso colombiano recuperara terreno frente al máximo de la mañana, cerrando por encima de los $3.701,20 registrados ayer.
El dólar parece haber encontrado un soporte sólido sobre los $3.700. Rodrigo Lama, de Global66, señaló que, aunque existe una presión bajista estructural a mediano plazo, los episodios de fortalecimiento táctico continuarán mientras la normalización del tráfico en el Estrecho de Ormuz no sea un hecho.
El desplome de la prima de riesgo de guerra fue el principal catalizador de la volatilidad hoy. Los reportes sobre un borrador de Memorando de Entendimiento entre Washington y Teherán, que incluye el cese del enriquecimiento nuclear y el levantamiento de sanciones, provocaron una descompresión masiva en los precios de la energía.
El barril Brent cerró en US$101,14 (-7,95 %) y el WTI en US$94,87 (-7,24 %). Aunque la baja del crudo resta ingresos fiscales a Colombia, el alivio en las expectativas de inflación global ayudó a que el índice DXY bajara a 98,04 puntos (-0,41 %), limitando un rally mayor del dólar.
Noticias del día
En Estados Unidos, las nóminas de las empresas aumentaron en abril al mayor ritmo en más de un año, con 109.000 puestos adicionales, impulsadas por salud, educación y construcción, en una señal de estabilización del mercado laboral, según el informe de ADP Research. Sin embargo, los analistas esperaban una cifra de 120.000.
En Colombia, el Banco de la República publicará esta tarde las minutas de la Junta Directiva del pasado 30 de abril, las cuales revelarán los argumentos del consenso de los miembros al decidir mantener las tasas de interés inalteradas.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,27 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 14,084 % desde los 14,140 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,230 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,317 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,188 %; la jornada anterior en 13,170 %.
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