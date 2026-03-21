Colombia terminará canje en francos suizos antes de elecciones presidenciales: director de Crédito Público

El Gobierno Petro prevé desmontar su operación de financiamiento en francos suizos, con una ganancia antes de las elecciones presidenciales de mayo, en un movimiento que marca el cierre de uno de los pilares de su estrategia de deuda no convencional.
El instrumento, un total return swap (TRS) por US$9.300 millones con un grupo de bancos internacionales, estaba previsto para liquidarse a finales de julio. Sin embargo, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, indicó que se han aprovechado ventanas favorables de mercado para acelerar el proceso.
Esta figura (TRS) es un contrato entre dos partes que intercambian el rendimiento de un activo financiero entre ellas. Mientras una realiza pagos basados en una tasa de interés fija (el Gobierno de Colombia), la otra se basa en el rendimiento total de un activo subyacente (bancos suizos).
De acuerdo con información de Bloomberg, Colombia ya redimió el 20 % de la operación a comienzos de esta semana y se prepara para cancelar un 15 % adicional en los próximos días.
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Detalles del cierre de esta operación
“Mi objetivo es cancelarlo antes de las elecciones. Ya tengo los dólares. Simplemente estoy esperando la mejor ventana de oportunidad”, afirmó Cuéllar en entrevista con el medio financiero.
La operación implica la recuperación de miles de millones de dólares en colateral que el país había comprometido, compuesto por una canasta de bonos soberanos en dólares, títulos en pesos y bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Aunque el cierre total aún no se concreta, Cuéllar estima que las porciones de deuda en moneda local generarán utilidades cercanas a US$400 millones, mientras que los ahorros totales, incluidos los fiscales, ascenderían a unos US$3.700 millones.
Además de esta operación, el plan incluyó recompras de bonos locales y globales, una colocación privada por US$6.000 millones en títulos en pesos con un inversionista extranjero y la primera emisión de eurobonos en casi una década.
Cuéllar ha defendido su estrategia no convencional al señalar que generó ahorros y evitó un incremento significativo de la deuda, pese al deterioro fiscal. Además, indicó que no prevé realizar nuevas operaciones de este tipo en los cinco meses restantes del gobierno de Gustavo Petro, dado que las tasas locales siguen elevadas por la inflación y el entorno internacional es adverso, en medio de la guerra en Irán.
El Gobierno planea realizar una recompra de bonos en moneda local por cerca de $10 billones (cerca de US$2.600 millones) en las próximas semanas, y descartó nuevas colocaciones privadas como la realizada el año pasado.
Según Cuéllar, la combinación del desmonte del swap, la recuperación del colateral y la recompra de deuda permitiría reducir la deuda bruta del país en unos US$28.000 millones en el balance, al eliminar pasivos asociados a derivados y garantías, de acuerdo con Bloomberg.
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