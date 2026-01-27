Primicia | Crédito Público revela estrategia para manejo de dólares en Colombia para el primer semestre de 2026

Valora Analitik conoció parte de lo que será la estrategia de manejo de recursos en dólares en manos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia.
El director de esa entidad, Javier Cuéllar, confirmó varios de esos componentes.
El primero, es que durante este primer semestre del año se la dará “prioridad a la caja en dólares”.
Eso tomando como referencia que el Ministerio de Hacienda confirmó que ya dio por terminadas las monetizaciones estructurales que tenía en su planeación.
De acuerdo con lo revelado por Cuéllar a Valora Analitik, durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria a comienzos de febrero mostrará cómo se comportaron los flujos de compra y venta de dólar en spot de los últimos meses.
El funcionario destacó a este medio que, por primera vez está informando que se ejecutaron compras usando el mecanismo de Non Delivery Forward (NDF) y, que, a través de estas, se movilizaron “varios billones de dólares”.
Con este en mente, Cuéllar detalló que quedó completa la cobertura de la posición de bonos yankees del TRS sobre la cual dijo: “Nos quedó a muy buena tasa”.
Valora consultó sobre porqué se dará mayor énfasis al uso de caja en dólares este semestre. El director de Crédito Público aseguró que “muchos estaban preocupados por las fuentes de repago del TRS. Darle prioridad a la caja en dólares quiere decir que lo que tengo hoy afuera se quedará afuera para mitigar riesgos de refinanciamiento, mercado y liquidez”.
Y agregó, en primicia, que el Ministerio de Hacienda de Colombia no va a tener que hacer más emisiones de bonos globales para cumplir con el marco de Fuentes y Usos de 2026. “Lo que ya hicimos es lo que teníamos planeado este año”, dijo.
Terminó diciendo que “cualquier emisión nueva de bonos globales este año sería táctica y asociada con operaciones de manejo de deuda, no con financiamiento”.
En días pasados, el Gobierno colombiano, a través del equipo de Cuéllar colocó US$4.950 millones en bonos externos en dólares siendo la mayor colocación de deuda en la historia del país con una demanda del mercado que alcanzó los US$23.000 millones.
