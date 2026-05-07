Ecopetrol cae jalonada por los precios internacionales del crudo

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 07 de mayo de 2026 en 2.187,45 puntos registrando una variación positiva de 0,73 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 5,78 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $164.014 millones, mostrando una variación negativa de 20,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $205.536 millones.
Recomendado: Ecopetrol firma nuevo acuerdo con Parex para invertir US$250 millones en el Magdalena Medio
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 5,23 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $57.419 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 2,20 %) que negoció $46.672 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 5,09 %) que transaron un monto de $12.382 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que suben 5,09 %.
- En la segunda casilla, Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que avanzó 4,27 %.
- Finalmente, los títulos de Enka (Enka) que se valorizaron 3,43 %.
Las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) cayeron – 5,23 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap