Premercado | Bolsas se muestran cautas ante negociaciones de paz en Irán: petróleo baja

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con moderación, exceptuando un gran cierre en Japón, en medio de las negociaciones de paz en Irán.
De hecho, en Tokio, que subió el 5,58 % después de tres días de fiesta, y Seúl, repuntó el 1,43 %. Shanghái ganó el 0,48 % y Hong Kong el 1,57 %.
El Ministerio de Finanzas de Japón parece haber llevado a cabo intervenciones de compra de yenes en al menos cuatro ocasiones distintas durante el período festivo de la Semana Dorada, según Bank of America. La evolución de los precios del 30 de abril, el 1 de mayo, el 4 de mayo y el 6 de mayo mostró movimientos coherentes con una venta oficial de dólares.
El estratega de BofA Shusuke Yamada señala que los mínimos posteriores a la intervención se mantuvieron consistentemente en la zona de 155, mientras que los máximos quedaron limitados en la zona de 157, con la primera operación desencadenada desde los niveles bajos de 160.
Los episodios de intervención anteriores de abril-mayo de 2024 y julio de 2024 también comenzaron cuando el yen se encontraba entre los niveles altos de 150 y los bajos de 160, «lo que sugiere que el gobierno japonés podría considerar los niveles en torno a USD/JPY 160 como una línea roja», afirmó Yamada.
La magnitud del episodio actual es probablemente significativa. Bloomberg ha estimado que la operación del 30 de abril por sí sola ascendió a 5,4 billones de yenes, basándose en los datos de la cuenta corriente del Banco de Japón.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas registraban pequeñas pérdidas pendientes de la respuesta iraní a las medidas propuestas por Estados Unidos (EE. UU.) para acabar con la guerra y mientras el petróleo se abarata el 2 % y se cambia a menos de US$100.
Así, Londres bajaba el 0,65 %; Milán el 0,22 %; Fráncfort el 0,16 %, Madrid el 0,09 % y París el 0,08 %. El índice Euro Stoxx 50 repetía cotización.
Las bolsas europeas iniciaban el día sin apenas cambios después de haber subido el 2 % el miércoles por la caída del petróleo.
Se calmaba la situación en los mercados después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comentara que la guerra está a punto de terminar porque consideraba posible alcanzar un acuerdo, aunque Israel sigue atacando Líbano.
Además, los inversores estaban expectantes por la respuesta iraní a las medidas estadounidenses, especialmente en lo relativo a la apertura gradual del estrecho de Ormuz, aunque la aceptación daría paso a un período de negociación de treinta días.
De los datos económicos conocidos esta mañana, los pedidos de fábrica en Alemania crecieron el 5 % en marzo y las ventas minoristas en la zona euro aumentaron el 1,2 % en tasa interanual (ese mes cayeron el 0,1 % respecto al anterior).
El Banco de Suecia mantenía los tipos de interés en el 1,75 % y el Banco de Noruega los elevaba un cuarto de punto, hasta el 4,25 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. abren con ligeros movimientos a la baja luego de alcanzar importantes cifras en el índice S&P 500.
Wall Street subió, con algunos índices en máximos históricos, como en el caso del Nasdaq Composite, que avanzó el 2,02 %, y del S&P 500, que ganó el 1,46 %. El Dow Jones subió el 1,46 %.
Los inversores optan este jueves por aprovechar los recientes repuntes en los precios de muchos valores para recoger beneficios.
EE. UU. e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra y ahora se espera la respuesta de Teherán, según ha informado la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso.
La Casa Blanca recibió el martes «comentarios positivos» de los mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.
Se espera que Irán responda a la propuesta ante los mediadores este mismo jueves.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo operan a la baja, mientras se conocen más novedades de las negociaciones con Irán.
El barril de petróleo Brent perdía a esta hora el 2,28 % y se negociaba a US$98,96 (ayer cerró a US$101,27). El West Texas Intermediate (WTI) bajaba el 2,29 %, hasta US$92,9.
En la víspera, el Brent cerró con un descenso del 7,83 %, aunque durante la jornada llegó a perder casi un 12 % y marcó su mínimo de la sesión en US$96,75.
El gas natural TTF también registra una bajada del 1,91 % y el encuentra en US$44,72.
Por su parte, los metales preciosos se encuentran al alza, con subida del 1,17 % en el caso del oro, hasta los US$4.749,1 la onza, y del 2,48 % en el caso de la plata, hasta los US$79,20.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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