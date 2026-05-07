Mercado anticipa leve repunte de la inflación en abril; DANE revelará el dato oficial este viernes

Este viernes, el DANE publicará el dato oficial de inflación correspondiente a abril de 2026. Tras un cierre de marzo en el 5,56 %, el sentimiento del mercado ha girado hacia un panorama de inflación más persistente, lo que ha llevado a los analistas a revisar al alza sus proyecciones para el cuarto mes del año.
El consenso de los expertos sugiere que la inflación anual se ubicará alrededor del 5,6 %, alejándose todavía del rango meta del Banco de la República (2 % al 4 %).
Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas en Itaú Colombia, reveló una proyección para la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 0,77 % y una anual del 5,68 %.
De acuerdo con la experta, los principales impulsores serían los sectores de vivienda, servicios públicos, alimentos y transporte. Específicamente, se espera un aumento intermensual en los arriendos (+0,55 %) y la energía eléctrica (+1,1 %), sumado al incremento de $400 en la gasolina y $200 en el ACPM anunciado por el Gobierno.
Por su parte, los analistas consultados por el Banco de la República en abril anticiparon una variación mensual del 0,73 %, lo que situaría el dato anual en 5,6 %. La inflación básica (sin alimentos ni regulados) también mostraría presiones, ubicándose en un 5,8 % anual.
La Encuesta de Opinión Financiera (Fedesarrollo-bvc) también mostró que las expectativas de inflación para abril se ajustaron al alza al 5,63 %. Además, los analistas elevaron su proyección para el cierre de 2026 al 6,40 %, frente al 6,24 % estimado anteriormente.
Foco en alimentos
El comportamiento de los alimentos sigue siendo un factor crítico. Según el monitor de precios de Bancolombia (Grupo Cibest), se pronostica una inflación de alimentos del 1,14 % mensual en abril, lo que equivale a una variación anual del 6,32 %.
El análisis, que toma cifras del DANE y la complementa con datos de Servipunto de compras en tiendas de barrio o minimercados, revela un avance mensual significativo en los productos perecederos del 4,05 % (12,24 % anual) y en el caso del comportamiento de los productos procesados se vería un aumento mucho más moderado del 0,32 % mensual (4,59 % anual).
Por productos, mientras se observaron incrementos en la carne de res (1,1 %) y de aves (1 %), la carne de cerdo (-1,7 %) y las carnes preparadas (-2,4 %) registraron contracciones.
Respecto a las frutas y verduras, los aumentos más drásticos se dieron en las moras (10 %) y las papas (9,8 %). Por el contrario, bajaron los precios del plátano (-7,9 %), la naranja (-6,6 %) y el banano (-2,8 %).
Una preocupación latente para el segundo semestre de este año es el Fenómeno de El Niño. Los pronósticos climáticos fueron revisados al alza en abril, anticipando que el fenómeno alcance niveles de intensidad fuerte hacia el cuarto trimestre del año.
Esto impone un riesgo alcista considerable para los precios de los alimentos en la última parte del año debido a la posible reducción de lluvias en zonas clave como Antioquia, Cundinamarca y el Chocó, según Bancolombia.
Con este panorama, el mercado también anticipa que el Banco de la República podría subir la tasa de intervención al 11,75 % en su próxima reunión en junio, buscando contener estas presiones inflacionarias.
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