Ahora l Gobierno Petro incrementa precio de la gasolina tras haberlo bajado durante dos meses

Luego de dos meses consecutivos de reducciones, el precio de la gasolina en Colombia volvió a subir. Desde este 1 de abril de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro aplicó un nuevo ajuste al alza que revierte parte del alivio visto en febrero y marzo y vuelve a presionar el bolsillo de los colombianos.
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El cambio es relevante no solo por el incremento en sí, sino porque corta una tendencia reciente de bajas. En febrero y marzo, los precios venían cayendo en las principales ciudades del país. Ahora, con la nueva tabla de abril, el mercado vuelve a registrar un repunte claro, especialmente en las ciudades de mayor consumo.
El dato clave: cuánto subió en promedio la gasolina entre marzo y abril
Si se comparan las 13 ciudades principales que aparecen tanto en la tabla de marzo como en la de abril, el promedio del precio de la gasolina corriente pasó de $15.073,54 por galón en marzo a $15.448,85 en abril.
Eso significa un incremento promedio de $375,31 por galón, que en la práctica equivale a casi $376.
Ese cálculo coincide con el enfoque central del ajuste: después de dos meses de bajas, abril marca un regreso a las alzas con un aumento generalizado en las principales ciudades del país.
Cómo fue la evolución mes a mes
Tomando esas mismas 13 ciudades comparables, el comportamiento del precio promedio de la gasolina fue este:
Febrero de 2026: $15.557,31 por galón
Marzo de 2026: $15.073,54 por galón
Abril de 2026: $15.448,85 por galón
En los primeros meses del año en conjunto el Gobierno bajó en promedio $1.000 el precio de la gasolina, pero ahora vuelve a subir, y si bien no borra la caída acumulada sí recupera terreno en los valores.
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Las cinco principales ciudades: alza exacta de $400 por galón
En las cinco ciudades más relevantes del país, el aumento fue todavía más claro. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena registraron un incremento idéntico de $400 por galón entre marzo y abril.
Así quedaron los precios de gasolina corriente:
Bogotá: pasó de $15.491 a $15.891
Medellín: pasó de $15.411 a $15.811
Cali: pasó de $15.500 a $15.900
Barranquilla: pasó de $15.124 a $15.524
Cartagena: pasó de $15.081 a $15.481
El promedio de esas cinco ciudades subió de $15.321,40 en marzo a $15.721,40 en abril, lo que equivale a un aumento exacto de $400 por galón.
Si se mira el dato de febrero, el promedio de esas cinco ciudades era de $15.822,80, por lo que marzo había representado una caída de $501,40, y abril recupera buena parte de ese descenso.
Otras ciudades donde también se sintió el ajuste
El incremento de marzo a abril también se ve en otras ciudades incluidas en la tabla:
Montería: de $15.331 a $15.731, sube $400
Bucaramanga: de $15.249 a $15.649, sube $400
Villavicencio: de $15.591 a $15.991, sube $400
Pereira: de $15.436 a $15.836, sube $400
Manizales: de $15.464 a $15.864, sube $400
Ibagué: de $15.405 a $15.805, sube $400
Pasto: de $13.247 a $13.487, sube $240
Cúcuta: de $13.626 a $13.865, sube $239
Aquí se ve con claridad por qué el promedio general no llega a $400: mientras la mayoría de ciudades sube exactamente $400, Pasto y Cúcuta muestran incrementos menores, lo que baja el promedio consolidado a $375,31.
Así quedaron las ciudades con gasolina más cara y más barata
Con los nuevos valores de abril, las ciudades con precios promedio más altos de gasolina entre las 13 principales son:
Villavicencio: $15.991
Cali: $15.900
Bogotá: $15.891
Manizales: $15.864
Pereira: $15.836
En el otro extremo aparecen:
Cúcuta: $13.865
Pasto: $13.487
Cartagena: $15.481
Barranquilla: $15.524
Bucaramanga: $15.649
La diferencia entre la ciudad más cara y la más barata en abril es de $2.126 por galón, al comparar Villavicencio con Cúcuta.
Qué pasó con el ACPM
En el diésel o ACPM el ajuste fue más moderado. El promedio en las 13 ciudades pasó de $11.074 en marzo a $11.082 en abril, lo que representa una subida promedio de apenas $8 por galón.
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Sin embargo, en varias ciudades principales sí hubo aumentos de $100, como en Bogotá, Medellín y Cali. También hubo casos de leves bajas, como Pasto y Cúcuta, lo que moderó el promedio total.
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