Estados Unidos descarta cargos contra Petro por ahora, pese a investigaciones, según NYT 

La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro enfrentara cargos en Estados Unidos generó un fuerte remezón político en Colombia en las últimas semanas. Sin embargo, un nuevo giro en el caso cambia, al menos por ahora, el panorama.
De acuerdo con información revelada por The New York Times, funcionarios estadounidenses han asegurado al gobierno colombiano que el mandatario no enfrenta cargos penales en este momento, pese a que existen investigaciones abiertas en su contra.
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Este dato introduce un matiz clave en una historia que ha estado marcada por tensiones diplomáticas, filtraciones judiciales y un contexto político particularmente sensible tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Qué dijo The New York Times sobre la situación actual del presidente Petro
Según el reporte del diario estadounidense, cuatro funcionarios de Estados Unidos y Colombia —que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto delicado— confirmaron que Petro “no se enfrenta en estos momentos a cargos penales relacionados con las investigaciones de Nueva York”.
El mismo medio precisa que, aunque no hay imputaciones en curso, sí existen procesos en marcha dentro del Departamento de Justicia estadounidense.
Estas investigaciones, que no están relacionadas entre sí, se encuentran en fases iniciales y analizan, entre otros aspectos, posibles reuniones del presidente con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió aportes de estas redes.
No obstante, el propio Petro ha negado de forma reiterada cualquier vínculo con organizaciones criminales. La información más reciente debe leerse a la luz de lo que ya había sido reportado previamente por The New York Times y confirmado por otras fuentes.
Según ese contexto, fiscales federales en Manhattan y Brooklyn habrían abierto al menos dos líneas de investigación con apoyo de la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.
Estas pesquisas buscaban establecer si existía algún tipo de relación entre el mandatario colombiano y redes de narcotráfico, un tema que ha sido objeto de debate político en Colombia.
En su momento, Petro respondió públicamente a estas revelaciones a través de su cuenta en la red social X, afirmando: “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante” y asegurando que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes”.
El reporte de The New York Times sugiere que la decisión de comunicar que no hay cargos en este momento también tiene una lectura política.
Analistas citados por el medio consideran que funcionarios estadounidenses podrían estar buscando reducir tensiones en medio de un momento electoral clave en Colombia.
El país se prepara para la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, en la que, aunque Petro no puede reelegirse, sí tiene influencia sobre el candidato de su sector político.
En ese contexto, Iván Cepeda —figura cercana al gobierno y quien lidera las encuestas— podría verse impactado por el entorno político y judicial que rodea al presidente.
Desde el punto de vista jurídico, la ausencia de cargos no significa el cierre del caso. Expertos citados por The New York Times explican que es habitual que fiscales federales en Estados Unidos abran investigaciones sobre figuras políticas —incluso jefes de Estado— sin que necesariamente se presenten acusaciones formales.
Además, en casos de alto nivel, los procesos pueden extenderse durante años y, en muchas ocasiones, las imputaciones, si llegan a existir, se presentan una vez el funcionario deja el cargo.
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También es poco frecuente que Estados Unidos formule cargos contra un presidente en ejercicio, lo que añade otra capa de complejidad al análisis del caso.
El contexto bilateral entre Colombia y Estados Unidos también influye en la lectura del caso. Las relaciones entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro han sido particularmente volátiles. El mandatario estadounidense ha pasado de calificar a Petro como “hombre enfermo” y “líder ilegal del narcotráfico” a describirlo posteriormente como “genial”, reflejando cambios bruscos en la relación.
A esto se suma un episodio reciente que elevó la tensión: la captura en Nueva York del presidente venezolano Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de una acción similar contra Petro.
Sin embargo, el propio reporte de The New York Times señala que no encontró indicios de que la Casa Blanca haya tenido un papel en el inicio de las investigaciones contra el mandatario colombiano.
De hecho, tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Estado han evitado pronunciarse públicamente sobre el caso.