Entrevista | Pei revela metas de distribución de recursos para 2026; analiza nuevas adquisiciones y desinversiones

El 2026 será un año de ajustes financieros y movimientos estratégicos para Pei. Así lo anticipó su presidente, Jairo Corrales, al señalar que uno de los principales retos estará en el frente de tasas de interés, lo que obligó a revisar las proyecciones de distribución de recursos a inversionistas.
En diálogo con Valora Analitik indicó que, inicialmente, el vehículo estimaba repartir cerca de $280.000 millones durante 2026. Sin embargo, tras el incremento de 100 puntos básicos en la tasa del Banco de la República, el rango se ajustó a entre $235.000 millones y $250.000 millones.
El aumento en tasas podría representar cerca de $30.000 millones adicionales en gasto financiero, considerando que el portafolio de deuda de Pei se ubica alrededor de $2,8 billones y que el costo promedio pasaría de 10,6% a niveles entre 11,5% y 12%.
Aun con este ajuste, la administración considera que los niveles proyectados siguen siendo competitivos, especialmente si se comparan con los $225.000 millones distribuidos en 2025, los $135.000 millones de 2024 y los $65.000 millones de 2023.
Compras, ventas y redesarrollos en el radar
Para 2026, la estrategia combinará adquisiciones y desinversiones. El vehículo continuará evaluando activos estabilizados que generen flujos atractivos, pero también avanzará en la venta de propiedades que ya cumplieron su ciclo o que puedan tener mayor valor bajo otro uso.
Actualmente, este vehículo inmobiliario trabaja en la desinversión del 51 % de un activo comercial en Bogotá (Plaza Central) y analiza la posible venta de un activo corporativo en otra ciudad. Paralelamente, estudia oportunidades en centros de distribución con contratos de largo plazo.
En materia de desarrollo, el fondo inició la demolición de un activo en la carrera 11 con calle 90, en Bogotá, donde construirá un edificio de uso mixto con predominancia de oficinas, locales y oferta gastronómica. El proyecto estará listo en aproximadamente 24 meses.
También se evalúan adecuaciones en otros inmuebles, como el edificio Lloyd y el edificio Carvajal, como parte de una estrategia de optimización del portafolio.
Otro frente clave será la liquidez del título. Actualmente negocian cerca de $2.000 millones diarios y la meta es duplicar esa cifra hasta alcanzar alrededor de $4.000 millones diarios, con el objetivo de atraer más inversionistas internacionales. Actualmente, cerca del 7 % del título está en manos de extranjeros.
Un 2025 de crecimiento operativo y financiero
El impulso para afrontar 2026 parte de un sólido 2025. El vehículo cerró el año con ingresos superiores a $820.000 millones, creciendo por encima de la inflación. El margen NOI superó el 83 % y el Ebitda estuvo por encima del 70 %.
La vacancia se mantuvo en niveles saludables, ligeramente por encima del 5 %, mientras que la cartera representó menos de $3.500 millones, equivalente a menos del 0,5 % de la facturación.
Durante el año se colocaron cerca de 70.000 metros cuadrados y la tasa de renovación fue cercana al 90 %, reflejando una gestión activa del portafolio.
En mercados de capitales, el Pei realizó su duodécima emisión de títulos por $500.000 millones, tras seis años sin acudir al mercado. La operación tuvo una demanda tres veces superior al monto ofrecido, con ofertas por más de $1,5 billones.
Los recursos se destinaron en su totalidad al prepago de deuda más costosa, lo que permitió reducir el gasto financiero en más de $70.000 millones frente al año anterior y elevar los flujos distribuibles de aproximadamente $135.000 millones a $225.000 millones.
En el mercado secundario, el título acumuló transacciones por más de $480.000 millones durante 2025, ubicándose entre las 15 acciones más líquidas del mercado local y consolidando una base de más de 8.800 inversionistas.
