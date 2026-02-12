El vehículo de inversión inmobiliaria Pei cerró 2025 con ingresos acumulados de $821.856 millones, un crecimiento del 6,4 % frente al año anterior que superó la inflación acumulada. La compañía, administrada por Pei Asset Management, anunció para el cuarto trimestre una distribución de Flujo de Caja Distribuible (FCD) por $100.007 millones, equivalente a $2.002 por título participativo y de los cuales unos $15.000 millones serán extraordinarios.
El pago es resultado de una estrategia de optimización del portafolio que incluyó la rotación de activos y el fortalecimiento de la estructura financiera.
Del total distribuido, el 85,4 % proviene de la operación del portafolio y el 14,7 % corresponde a recursos derivados de desinversiones, que se distribuirán como restitución de capital. El pago está programado para el 13 de febrero.
Gestión financiera y reducción de endeudamiento de Pei
La gestión eficiente del portafolio de deuda y la emisión del duodécimo tramo de títulos participativos permitieron reducir el gasto financiero neto en $70.984 millones frente a 2024. La deuda cerró en $2,88 billones, con un Loan to Value (LTV) de 28,3 %, nivel 499 puntos básicos menor frente al año anterior y 670 puntos básicos por debajo del límite de endeudamiento del vehículo.
En el marco de la optimización del portafolio, Pei desinvirtió el activo Davivienda El Retiro, monetizando valor e incrementando su capacidad de distribución.
Adicionalmente, aumentó su participación en el Hotel Sofitel Barú Cartagena (antes conocido como Hotel Calablanca) al 80 % e incorporó 12.923 m² de GLA en las fases 6 y 7 del parque empresarial Zona Franca La Cayena, donde opera Grupo Hada.
Los resultados operacionales también fueron positivos. El Ingreso Operativo Neto (NOI) alcanzó $686.598 millones, con un incremento del 7 %, mientras que el Ebitda llegó a $578.551 millones, creciendo 5,5 %. Los márgenes se mantuvieron sólidos en 83,5 % y 70,4 %, respectivamente, impulsados por ajustes en los cánones de arrendamiento y un aumento del 11,7 % en los ingresos variables del portafolio comercial.
Durante el año se renovaron contratos por 184.692 m², equivalente a una tasa de renovación del 87,8%, y se colocaron 67.043 m², manteniendo vacancias física y económica controladas en 6,78 % y 6,35 %. En sostenibilidad, el consumo de energía del portafolio se redujo 4,6%, con mayor participación de fuentes renovables.
En el mercado de capitales, el volumen transado durante 2025 fue de $482.861 millones, con un ADTV de $1.997 millones. El precio del título se valorizó 14,26 %, pasando de $69.980 en 2024 a $79.960 a cierre de 2025. La base de inversionistas creció 43,7 %, sumando 2.702 nuevos participantes.
Pei cuenta actualmente con más de 8.800 inversionistas y un portafolio avaluado en más de $10 billones, que incluye más de 1,15 millones de m² de área arrendable distribuida en cuatro categorías de activos: corporativos, comerciales, logísticos y especializados, con presencia en 32 ciudades del país.