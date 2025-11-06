Ingresos de Pei entre enero y septiembre crecieron 7,2 %; se reveló avance en desinversión de importante activo

El vehículo de inversión inmobiliaria Pei reveló sus resultados financieros y operacionales con corte al tercer trimestre del año, en los que dejó ver un balance destacado en varios de sus rubros.
La compañía indicó que sus ingresos acumulados llegaron hasta $605.077 millones a septiembre de este año, lo que representa un crecimiento del 7,2 % frente al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con Pei, este desempeño está relacionado con su gestión del portafolio, una estrategia comercial centrada en atraer arrendatarios de calidad, así como la toma de decisiones oportunas frente a la evolución del mercado inmobiliario y financiero.
Además, al cierre del tercer trimestre se registró un Ingreso Operativo Neto (NOI) acumulado de $507.399 millones, con un margen del 83,9 %, equivalente a un incremento del 8 % si se compara con igual corte del año pasado.
Este resultado se explicó por el escalamiento de rentas, eficiencia en gastos operativos y estabilidad del portafolio. En cuanto a la rentabilidad, Pei destacó que el Ebitda llegó a $428.842 millones, manteniendo un saludable margen del 70,9 %.
En relación con las utilidades, en lo corrido del año a septiembre se registraron $368.936 millones, frente a una ganancia de $443.911 millones en igual corte de 2024.
Resultados operacionales e inmobiliarios
Durante la llamada con inversionistas, Jairo Corrales, presidente de Pei, mencionó que se viene trabajando en la desinversión de un activo comercial. “Estamos adelantando un proceso en el cual el Pei pasaría de tener el 100 % a tener el 40 %. Es importante en una categoría como la comercial que pesa el 45 % de los ingresos”.
Corrales dijo que se espera finalizar esta operación antes de terminar este año, aunque no se reveló el nombre de este proyecto.
La tasa de ocupación del portafolio cerró en 92,8 %. Durante el año, Pei ha concretado la colocación de más de 47.300 metros cuadrados y la renovación de más de 74.500 metros cuadrados de área arrendable, “lo que refleja la dinámica comercial positiva y la resiliencia de sus categorías inmobiliarias”.
En línea con la estrategia de optimización de portafolio, se destacó la demolición del activo Torre Calle 90, un paso clave para maximizar valor y reposicionar el activo a través de un desarrollo con mayor área arrendable.
Desempeño en el mercado y pagos a inversionistas
Para el tercer trimestre del año, Pei anunció a los inversionistas el pago del Flujo de Caja Distribuible (FCD) por $65.040 millones, monto equivalente a $1.302 por título participativo correspondiente al periodo del primero de julio al 30 de septiembre. Este pago será efectuado el próximo 18 de noviembre.
Según se explicó, esta distribución por título mantuvo su tendencia de crecimiento, inclusive con el aumento del número de títulos en circulación tras la emisión que se ejecutó en septiembre pasado.
Precisamente, se destacó la emisión del duodécimo tramo de títulos participativos de Pei por $500.000 millones, que tuvo una demanda total de $1,46 billones, equivalente a 2,92 veces el monto ofrecido.
En el balance, el 40 % de los inversionistas ejercieron su derecho de preferencia. Tras la operación, ingresaron 1.130 nuevos inversionistas, con un aumento de 58 % en la participación de socios internacionales.
Otros resultados de Pei
En septiembre de 2025, Pei fue incluido en el índice S&P Colombia Select, con una ponderación del 4,6 %. Adicionalmente, mantuvo su participación en el MSCI Colcap, con un peso cercano al 2 % del volumen total negociado.
“Estas inclusiones fortalecen la visibilidad bursátil del vehículo y amplían su acceso a inversionistas internacionales”, destacó Pei en un comunicado.
Adicionalmente, otro de los resultados destacados del trimestre estuvo relacionado con el valor del título, que pasó de $68.500 en junio a $77.900 en septiembre, lo que representa un incremento del 13,7 %.
Por su parte, el volumen promedio diario de negociación registró un incremento del 61 %, al pasar de $1.883 millones a $3.040 millones, impulsado principalmente por la emisión de títulos de Pei y la mencionada inclusión en el índice bursátil.
—