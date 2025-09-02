El vehículo de inversión inmobiliaria Pei destacó que alcanzó una demanda que superó en casi tres veces el monto ofrecido en su duodécima emisión de títulos participativos.
En un comunicado, la firma detalló que frente al monto total ofertado de $499.999 millones, la emisión se sobre demandó casi tres veces. Mientras en la primera vuelta, los ejercicios del derecho de preferencia sumaron una demanda de $202.660 millones correspondientes a 2.895.150 títulos, en la segunda, el interés del mercado se multiplicó, registrando demandas por $1,3 billones, con un total de 17.971.953 títulos.
Pei dio a conocer el aviso de oferta pública de la emisión y colocación de títulos participativos el pasado 19 de agosto, con un monto mínimo de $300.242 millones, equivalente a 4.289.172 títulos participativos.
En el informe balance, Pei destacó que la operación, que tuvo lugar el 20 de agosto, contó con un crecimiento significativo en la base de inversionistas y un aumento en la participación de inversionistas internacionales.
Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, señaló que el resultado consolida la posición de la firma, pionera en la industria, como una de las alternativas de inversión más atractivas y confiables del país, tras seis años fuera del mercado de capitales, pues la emisión más reciente fue en 2019.
En su historia, Pei ha hecho 11 emisiones de títulos participativos y otras dos de deuda, con lo que tiene cerca de 42 millones de títulos en circulación. Semanas atrás la firma dijo que con esta nueva emisión esperaba sumar alrededor de 7 millones de títulos adicionales.
“Agradecemos tanto a los inversionistas que ejercieron su derecho de preferencia y ratifican una vez más la confianza en el vehículo y su administrador, como a los nuevos inversionistas que vieron unas condiciones atractivas para invertir en Pei”, indicó el presidente.
