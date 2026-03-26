Pei confirma novedades en su inversión de la Torre Calle 90 en Bogotá; moverá su portafolio en 2026 

Pei confirmó movimientos estratégicos en su portafolio inmobiliario para 2026 que incluyen avances en activos clave como la Torre Calle 90 en Bogotá, en medio de una estrategia más amplia de optimización, rotación y generación de valor para inversionistas en un entorno económico desafiante.
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Durante su Asamblea Ordinaria de Inversionistas 2026, el vehículo presentó los resultados de 2025 y delineó las prioridades para el próximo año, destacando que avanzará en el redesarrollo de activos estratégicos, entre ellos la Torre Calle 90, mientras continúa con su política de desinversiones e inversiones selectivas.
Este anuncio se da en un momento en el que el mercado inmobiliario corporativo en Colombia enfrenta ajustes derivados del ciclo económico, cambios en la ocupación de oficinas y nuevas dinámicas en el uso de activos, lo que obliga a los grandes vehículos de inversión a reconfigurar sus portafolios para mantener rentabilidad y flujo de caja.
El foco en la Torre Calle 90 no es aislado. Hace parte de una estrategia más amplia en la que Pei busca optimizar su portafolio mediante una gestión activa de activos, combinando desinversiones, adquisiciones selectivas y redesarrollos.
De acuerdo con la compañía, en 2026 “continuará profundizando su estrategia de gestión activa de activos y optimización del portafolio, con foco en la consolidación de inversiones y desinversiones estratégicas”, al tiempo que avanzará en proyectos específicos como este activo en Bogotá.
La Torre Calle 90, ubicada en uno de los corredores corporativos más relevantes de la capital, representa un activo clave dentro del segmento de oficinas, un mercado que ha venido ajustándose tras la pandemia y la adopción de esquemas híbridos de trabajo. Su redesarrollo apunta a mantener la competitividad del activo frente a nuevas exigencias de arrendatarios.
Resultados financieros: la base de la estrategia de Pei
El movimiento sobre el portafolio se soporta en los resultados financieros que Pei reportó para 2025, los cuales reflejan una estrategia enfocada en eficiencia operativa y generación de caja.
Durante el año, el vehículo registró ingresos por $821.856 millones, lo que representó un crecimiento de 6,4 %. A nivel operativo, reportó un Ingreso Operativo Neto (NOI) de $686,598 millones y un Ebitda de $578.551 millones, evidenciando márgenes sólidos dentro del sector.
En términos de ocupación y demanda, se renovaron contratos por 184.692 m², equivalentes al 87,8 %, y se colocaron 67.043 m² adicionales, lo que demuestra resiliencia en la demanda por activos inmobiliarios bien ubicados y con especificaciones competitivas.
Rotación del portafolio y decisiones estratégicas
Uno de los elementos más relevantes de la estrategia de Pei ha sido la rotación de activos. En 2025, el vehículo desinvirtió en el activo Davivienda El Retiro y avanzó en transacciones como la venta parcial de Plaza Central.
Al mismo tiempo, incrementó su exposición en activos considerados estratégicos, como el Hotel Sofitel Barú Cartagena (Calablanca) y el complejo logístico en Zona Franca La Cayena, evidenciando una apuesta por diversificar y balancear su portafolio entre segmentos corporativos, comerciales y logísticos.
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Este enfoque responde a una tendencia global en vehículos inmobiliarios, donde la flexibilidad y la capacidad de ajustar el portafolio rápidamente se convierten en factores clave para sostener retornos en entornos cambiantes.
En materia financiera, Pei cerró 2025 con una deuda neta de $2,88 billones y un indicador LTV de 28,3 %, niveles que reflejan una estructura de capital controlada.
Además, logró reducir su gasto financiero en más de $70,984 millones, fortaleciendo su capacidad de generación de caja. Esto se tradujo en un flujo de caja distribuible (FCD) de $5.040 por título, lo que representó un crecimiento de 59 % frente al año anterior.
Pei también consolidó su posición en el mercado de capitales colombiano. Durante 2025 realizó su duodécima emisión de títulos participativos, con un volumen transado de $482.861 millones y un promedio diario (ADTV) de $1.997 millones.
El título registró una valorización de 14,26 % y la base de inversionistas creció 43,7 %, con la incorporación de 2.702 nuevos participantes, lo que evidencia el interés por este tipo de vehículos en el mercado local.
Sostenibilidad y transformación del portafolio de Pei de cara a 2026
Dentro de sus prioridades para 2026, Pei también incluyó objetivos en sostenibilidad, como la reducción del 13,7 % en el consumo de energía de fuentes convencionales, en línea con su plan de descarbonización.
Adicionalmente, continuará fortaleciendo la experiencia de sus arrendatarios mediante el modelo MExA (Modelo de Experiencia del Arrendatario), un elemento clave para retener ocupación y mejorar la competitividad de sus activos.
Como señaló Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management: “En un entorno de transición del ciclo económico, en Pei hemos priorizado la optimización de la estructura de capital y la generación de caja como ejes centrales de la estrategia”.
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Hacia adelante, el mercado deberá observar cómo se materializan estos ajustes, qué activos entran y salen del portafolio y cómo evoluciona la demanda por espacios corporativos en Bogotá. La estrategia de Pei sugiere que 2026 será un año de movimientos relevantes en el sector inmobiliario colombiano.