Primicia | Tramo de la vía Pasto – Popayán a cargo del Invías sigue sin estudios y no alcanzaría a contratarse en el Gobierno Petro

El proyecto vial que busca conectar el suroccidente del país avanza a dos velocidades. Por un lado, la Agencia Nacional de Infraestructura ya adjudicó bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP) el tramo Popayán – El Estanquillo.
Sin embargo, la otra mitad del proyecto —entre El Estanquillo y Pasto—, que quedó en manos del Instituto Nacional de Vías, aún no cuenta con estudios y diseños definitivos, lo que pone en duda su contratación durante el actual gobierno de Gustavo Petro.
Sin estudios definitivos y sin cronograma claro
De acuerdo con una respuesta oficial entregada por el Invías por derecho de petición a Valora Analitik, la entidad confirmó que actualmente “se están actualizando y ajustando los estudios y diseños” de este tramo, específicamente en los segmentos Pasto – Chachagüí Sur y Aeropuerto – Mojarras, en el departamento de Nariño.
Esto implica que el proyecto aún no cuenta con una estructuración técnica completa, requisito indispensable para avanzar hacia su contratación.
Además, la propia entidad reconoció que no es posible definir por ahora variables clave como el costo total, la longitud exacta, las fuentes de financiación o el cronograma de obra.
Contratación dependerá de estudios que aún no terminan
El Invías fue explícito: la contratación de la obra dependerá de la culminación y aprobación definitiva de los estudios en curso.
Solo una vez que se cierre esa fase se podrán establecer:
- El alcance del proyecto
- El presupuesto oficial
- El modelo de financiación
- Los tiempos de ejecución
Según la hoja de ruta oficial, esta etapa estructural estaría lista en el primer semestre de 2026. Sin embargo, en la práctica, esto deja sin margen suficiente al Gobierno actual para adelantar el proceso contractual completo. Si los estudios se entregan en el primer semestre —que cierra en junio—, quedarían apenas dos meses hasta el 7 de agosto, un plazo insuficiente para estructurar, licitar y adjudicar la obra, por lo que su ejecución quedaría en manos del próximo gobierno.
Contraste con el tramo en APP
El rezago contrasta con el avance del tramo Popayán – El Estanquillo, que ya fue adjudicado por la ANI bajo el modelo APP, con lo cual ese segmento sí tendría asegurada su financiación, construcción y operación.
Este desbalance en la estructuración deja a la llamada “gran vía” del suroccidente incompleta en términos de ejecución, pese a ser una de las apuestas clave para mejorar la conectividad entre Cauca y Nariño.
La vía Pasto – Popayán es considerada estratégica para el comercio, la movilidad regional y la integración del sur del país con el resto del territorio nacional.
No obstante, el hecho de que uno de sus tramos principales siga en fase preliminar evidencia problemas de coordinación institucional y de planeación, en un proyecto que lleva años en discusión.