Procuraduría formuló cargos a expresidente de la Nueva EPS por mal uso de recursos

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020 el exdirectivo “pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada Plan Semilla, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud”.
Así las cosas, el ente de control indicó que el funcionario, posiblemente, optó por clasificar el gasto en el que se incurrió, con el monto previamente referido, dentro del componente administrativo, con lo que pudo trasgredir varias normas.
Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como “falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
Otros cargos a José Fernando Cardona
En meses pasado, la Fiscalía le imputo cargos a Cardona por malversación de recursos públicos destinados a la atención en salud.
Junto a él, también fueron imputados el exvicepresidente administrativo y financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos, y el exgerente de cuentas médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez.
Los delitos por los que fueron imputados corresponden a peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud.
“Esta situación generó que la información consignada en los estados financieros de la Nueva EPS en ese periodo no fuera real ni fidedigna. La omisión de la totalidad de la facturación radicada ante la EPS ocultaba el alto grado de endeudamiento y el verdadero costo que tenía la entidad”, informó la Fiscalía.