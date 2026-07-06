Producción de Parex en el segundo trimestre se fortaleció tras la compra de activos a Frontera Energy

La producción de la petrolera Parex incrementó en el segundo trimestre de 2026, llegando a un promedio de 54.090 barriles equivalentes de crudo por día. En el mismo periodo de 2025, la cifra se ubicó en 42.542 barriles equivalentes diarios.
La compañía manifestó que este resultado se dio gracias al cierre exitoso de la adquisición de los activos de exploración y producción de la también canadiense Frontera Energy, operación con la que Parex se convirtió en la empresa privada más importante de la industria petrolera colombiana.
Otro de los factores que respaldó la producción de Parex fue el éxito exploratorio en el bloque LLA-111. La compañía señaló que en ese campo hay tres pozos que producen cerca de 5.000 barriles de petróleo por día.
Sin embargo, destacó que la adquisición de los activos de Frontera añadió más de 37.000 barriles equivalentes de crudo diarios a la producción generadora de efectivo.
La empresa añadió que espera que su producción continúe respaldada por el campo LLA-111, los resultados de las asociaciones con Ecopetrol en el Magdalena y la producción estable de sus activos base.
Cabe recordar que en junio de 2026, Parex finalizó la adquisición de activos de Frontera Energy en Colombia. El negocio se realizó por cerca de US$750 millones. Dentro de este total, habría pagos contingentes de US$25 millones, los cuales se desembolsaría dentro de los siguientes 12 meses en caso de que se ejecuten extensiones contractuales.
“Este es un hito significativo para Parex y marca la finalización exitosa de una transacción altamente estratégica. La adición del negocio de exploración y producción de Frontera a nuestra cartera establece a Parex como la mayor empresa independiente de exploración y producción centrada en Colombia, con mayor escala, mayor eficiencia de capital y una plataforma más resistente para el crecimiento a largo plazo”, expresó en ese momento el presidente de Parex, Imad Mohsen.
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