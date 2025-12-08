Así es la programación de Wyndham para Navidad y Año Nuevo en Colombia: ¿Qué incluye?

Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras con aproximadamente 8.300 hoteles en más de 100 países, anuncia su programación oficial para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Colombia.
Los hoteles de Medellín, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta presentarán experiencias diseñadas para familias, parejas, grupos corporativos y viajeros que buscan vivir la temporada decembrina con gastronomía
Medellín: actividades en La Quinta by Wyndham
La Quinta by Wyndham Medellín inauguró la temporada con su Noche Dorada el 30 de noviembre, una celebración que incluyó picada típica, natilla y buñuelos, DJ en vivo y happy hour de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Para la noche del 24 de diciembre, el hotel ofrecerá su cena navideña, una velada familiar con rifas, brindis, violinista en vivo, recreación y cena especial.
La celebración de San Silvestre, el 31 de diciembre, incluirá cena de Fin de Año, brindis, uvas, cotillón, música en vivo, recreación y hora loca.
Howard Johnson by Wyndham Barranquilla
El hotel presenta una agenda que inicia con su desayuno Navideño, disponible durante todo el mes de diciembre.
El plan velitas, del 7 al 8 de diciembre, incluye alojamiento en suite, desayuno buffet, cóctel de bienvenida, acceso a zona húmeda y un set especial de velitas, natilla y buñuelos.
Para quienes disfrutan del alumbrado navideño de la ciudad, el hotel ofrece el plan vacaciones de Navidad (9 al 31 de diciembre), con tarifas preferenciales y detalles temáticos de bienvenida.
Además, el hotel ofrecerá cenas navideñas para grupos desde 10 personas en el restaurante París, con un menú que incluye pechuga de pavo rellena, muchacho en salsa de arándanos, puré de papa amarilla, ensalada Waldorf y cheesecake de fresa.
Adicionalmente, la programación continúa con experiencias como pool days para niños, el plan reyes magos (1 al 12 de enero) y el lanzamiento de la Tarifa Pre-Carnaval, que incluye entradas al Museo del Carnaval para adultos.
Wyndham Garden Barranquilla
El Wyndham Garden presenta su plan Navidad Familiar, disponible los fines de semana de diciembre.
La estadía incluye alojamiento para dos adultos y dos niños menores de ocho años, desayuno buffet, acceso a zona húmeda y detalles temáticos como carta para Santa y comida para los renos.
Su restaurante, Rukutu Perú, ofrecerá su cena navideña y su cena de San Silvestre.
Bogotá: gastronomía gourmet
En el Wyndham Bogotá, su cena buffet navideña, programada para el 24 de diciembre en el Bulevar 26, incluirá música en vivo y un menú con ensaladas especiales, sopa mediterránea, lomo de cerdo en salsa de mandarina, suprema de pollo con brie y arándanos, lomo de res al queso azul y una mesa de postres temáticos.
Para despedir el año, el hotel celebrará su cena de San Silvestre el 31 de diciembre, con música en vivo, brindis de medianoche, uvas, cotillón y un buffet internacional que incluirá pernil de cerdo, pavo al horno, lomo Wellington, estación de ensaladas, mesa de postres franceses y el tradicional “caldo despierta-almas”. La celebración se extenderá hasta las 2:00 a.m.
Wyndham Residences Santa Marta
El hotel en Santa Marta tendrá sus celebraciones de Navidad y Fin de Año 2025, ideales para quienes deseen vivir experiencias frente al mar.
El 24 de diciembre, el resort recibirá a sus visitantes con la fiesta de Navidad, una velada que inicia a las 7:00 p.m. y que contará con cena navideña especial, postres, copa de vino, música en vivo con orquesta y DJ, estación de fotos y diversas sorpresas. Cuenta con tarifas de $380.000 para adultos y $195.000 para niños.
Para cerrar el año, el 31 de diciembre desde las 7:00 p.m., el hotel celebrará la fiesta de Fin de Año, que ofrecerá cena buffet, orquesta crossover, orquesta vallenata, hora loca con papayera y muestra folclórica, además de DJ y animación, con precios de $580.000 para adultos y $280.000 para niños.