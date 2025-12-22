Protección impulsa la empleabilidad de jóvenes en la era digital: estas son las iniciativas que lidera

Protección ha venido liderando iniciativas que preparan a los jóvenes para los desafíos de la empleabilidad y la construcción de proyectos de vida. Teniendo como base un contexto en donde la tecnología y la transformación digital redefinen la forma en que el ser humano trabaja y vive.
Para eso, la colaboración con United Way Colombia, que suma más de 25 años, es una de las principales acciones que Protección impulsa para fortalecer competencias del siglo XXI, liderazgo y propósito en los jóvenes.
Esta alianza ha evolucionado desde modelos de refuerzo escolar hacia estrategias educativas integrales como Expedición EduLabs, un programa que acompaña a estudiantes de secundaria en la construcción de su proyecto de vida con propósito.
Con esta iniciativa, más de 600 jóvenes en 11 territorios, incluyendo ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Bogotá, han accedido a rutas hacia el emprendimiento, la empleabilidad y la educación superior, desarrollando habilidades como pensamiento crítico, creatividad, comunicación y capacidades socioemocionales.
“En Protección creemos en el poder transformador de la educación. Preparar a los jóvenes para los retos del futuro es parte de nuestro propósito: acompañarlos en la construcción de sus sueños y en la creación de bienestar financiero a lo largo de su vida”, afirmó Juan David Correa, presidente de Protección.
Detalles del programa y otras iniciativas de Protección
El programa combina cinco componentes clave:
- Formación transversal
- Desarrollo de competencias como comunicación, pensamiento crítico y creatividad
- Fortalecimiento de habilidades socio-ocupacionales
- Plan de vida y autoconocimiento
- Incubación de soluciones a partir de problemáticas reales del entorno.
Además, estas acciones, dijo Protección, se complementan con pasantías, incentivos, programas de formación intensiva y espacios de evaluación continua.
Y es que, según la OCDE, el abandono escolar temprano sigue siendo un reto en Colombia, con una tasa del 21 %.
Por eso, adicional a EduLabs, Protección desarrolla otras iniciativas que amplían el acceso a la educación y la inclusión social:
- Becas para mujeres a través de la Fundación JunFer, promoviendo liderazgo femenino y movilidad social.
- Vamos Pa’lante, que otorga 5 becas a jóvenes vulnerables para estudiar en las mejores universidades del país, abriendo oportunidades reales para transformar vidas.
“Con cada avance, Protección contribuye a consolidar un país más inclusivo, en el que los jóvenes dispongan de herramientas reales para cumplir sus metas y construir bienestar en una vida cada vez más larga y activa”, concluyó el presidente de Protección.