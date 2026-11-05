Mientras se define el futuro de la reforma pensional, hay una serie de iniciativas que buscan cambiar, a corto plazo, los mecanismos de ahorro y entrega del dinero que acumulan los trabajadores para la pensión en Colombia.
Justamente, una de las iniciativas más importantes es la contrarreforma pensional que propone el Centro Democrático y que, de momento, eliminaría puntos clave de la reforma al sistema de jubilaciones que presentó el gobierno del expresidente Petro.
Una de las modificaciones más llamativas busca volver a garantizar un derecho de los trabajadores que, según los ponentes, se perdía con la reforma a los mecanismos de pensión en Colombia.
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Se trata, según se lee en el proyecto, de que los aportantes puedan recibir la totalidad del dinero ahorrado, siempre y cuando no cumplan con los requisitos de jubilación: edad o semanas cotizadas.
¿Cambio en la entrega de pensión en Colombia?
El documento propone que las personas que no alcancen a cumplir los requisitos para acceder a una jubilación puedan solicitar la devolución de la totalidad de sus saldos, sin que esto dependa del sistema en el que se hayan realizado los aportes: régimen público o privado.
Esto se complementaría con la aprobación de ajustes para evitar que se pierdan los recursos y garantizar la protección del dinero de los trabajadores.
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Puntualmente, se obligaría al Estado a ser garante de todas las pensiones colombianas y, a su vez, a vigilar, mediante estudios actuariales, que el fondo de pensión mínima no se agote.