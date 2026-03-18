Erco Energía S.A.S. recibió financiación para impulsar el proyecto de generación de energía solar La Martina. El proceso contó con el asesoramiento de Cuatrecasas y los recursos permitirán a la empresa fortalecer su perfil financiero, cubriendo los costos de ejecución de la iniciativa.
Puntualmente, el financiamiento corresponde a $25.000 millones otorgados por Bancolombia en favor de la Planta Solar La Martina S.A.S. E.S.P. y el Patrimonio Autónomo P.A. La Martina.
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La granja solar, ubicada en el municipio de Paratebueno (entre los departamentos de Cundinamarca y Meta), tiene capacidad para generar hasta 16,7 MWp por medio de 34.000 paneles solares bifaciales.
Además, incorpora un sistema de almacenamiento de energía a gran escala, a través de una batería de 6,9 MWh que le permite producir hasta 2.200 MWh adicionales por año.
De acuerdo con la compañía, esta innovación no solo contribuirá a incrementar la eficiencia del proyecto, sino que también reducirá la emisión de 339 toneladas de CO2 al año.
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