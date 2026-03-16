Agencia Internacional de Energía inundará el mercado con petróleo para frenar precios: así afectaría a Colombia

La Agencia Internacional de Energía (IEA) señaló que las reservas de petróleo de sus países miembros comenzarán a fluir hacia los mercados globales tras los anuncios realizados el 11 de marzo. En estos se indicó que se pondrían a disposición cerca de 400 millones de barriles de crudo como respuesta a los eventos que se están registrando en Medio Oriente, donde el bloqueo en el estrecho de Ormuz afecta una ruta por la que transita entre 20 % y 25 % del petróleo que se transporta a nivel mundial.
El objetivo de esta medida es evitar un desabastecimiento en el mercado y contener los precios internacionales del crudo. Si se genera presión sobre la oferta, los precios tienden a aumentar, por lo que la liberación de reservas busca actuar como un mecanismo de estabilización.
En este contexto, cabe recordar que Colombia hace parte de la IEA, cuya integración se oficializó en 2026. Sin embargo, el país no pondría barriles provenientes de reservas estratégicas.
Esto se debe a que Colombia no hace parte del sistema de reservas estratégicas de petróleo con el que cuentan algunos países miembros de la agencia. Entre ellos se encuentran EE. UU., con cerca de 170 millones de barriles, Japón (80 millones), Corea del Sur (22 millones) y Alemania (19,5 millones), entre otros, así lo explicó el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.
Esta situación podría tener implicaciones para Colombia, ya que si la medida logra estabilizar o reducir los precios internacionales del petróleo, el país podría recibir menores ingresos por sus exportaciones de crudo.
“Esta iniciativa de Trump busca impedir que los precios del crudo y de los combustibles sigan al alza por su impacto en la inflación, justo en momentos en los que se calienta la campaña electoral de cara a la elección de la Cámara y de 35 de los 100 escaños del Senado. También se elegirán gobernadores y parlamentarios locales. Su bandera política es enfrentar la inflación y ha prometido meterla en cintura”, señaló Acosta.
No obstante, este objetivo podría enfrentar dificultades, ya que los precios de la gasolina en EE. UU. han mostrado una tendencia al alza desde que comenzaron los combates en Irán.
La Agencia de Energía también señaló que los países miembros en Asia y Oceanía comenzarán a poner a disposición sus reservas de inmediato, mientras que países de América y Europa iniciarían la liberación de barriles hacia finales de marzo de 2026.
Cabe recordar que esta es la sexta vez que la agencia coordina una acción de este tipo. La primera ocurrió en 1991, luego en 2005, 2011 y dos veces en 2022, lo que significa que desde la pandemia se han tomado tres decisiones de liberación de reservas.
La organización también indicó que, a causa del conflicto en Irán, se está generando una de las mayores interrupciones potenciales de suministro en la historia reciente, por lo que la acción será proporcional, proporcionando un amortiguador significativo de barriles que ayude a estabilizar el mercado.
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Finalmente, subrayó que será clave garantizar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, ya sea mediante medidas de protección o escolta, con el fin de restablecer el flujo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
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