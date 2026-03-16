Producción mundial de petróleo incrementaría en 2026 pese al bloqueo del transporte en el estrecho de Ormuz

Los últimos datos de la industria petrolera revelaron que la producción mundial total se ubicaría en 107,23 millones de barriles diarios en 2026, registrando un leve incremento frente a las cifras de 2025, que fueron de 106,12 millones de barriles diarios. Uno de los países que ha tomado gran parte de la agenda mediática, Venezuela, ya que tiene las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, tuvo una producción de 950.000 barriles diarios en 2025 y proyectaron que para 2026 habría un alza hasta llegar a 980.000 barriles.
Pese a que el país registraría una variación positiva entre 2025 y 2026, no es el que más peso tiene dentro de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Cabe recordar que Venezuela hace parte de esta organización, donde comparte espacio con Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak y Catar, entre otros.
Otros países de la organización como Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí registraron cifras en millones durante 2025; un ejemplo de ello es que este último país obtuvo una producción total de 9,42 millones de barriles diarios y para 2026 se espera un aumento hasta ubicarse en 9,86 millones de barriles.
En total, la producción de los países de la OPEP se ubicó en 2025 en poco más de 51 millones de barriles diarios. Para 2026, la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) señaló que la cifra se ubicaría en 51,03 millones de barriles.
Por otro lado, a pesar de que EE. UU. no pertenece a la OPEP, registró una producción importante de 21,18 millones de barriles diarios en 2025 y se ubicaría en 2026 en una cifra cercana a 21,5 millones de barriles. Canadá llegaría a 6,43 millones de barriles diarios en 2026, lo que representa un alza leve frente a 2025, cuando la cifra se ubicó en 6,35 millones de barriles.
Las cifras de Colombia se mantendrían prácticamente iguales en 2026. Según la agencia, registraría una producción de 760.000 barriles diarios y en 2026 esta sería de 750.000 barriles diarios. Si se hace un comparativo con otros países de la región, la producción colombiana es bastante inferior a la de Brasil, que se ubicaría en más de 4,1 millones de barriles diarios para 2026. Argentina alcanzaría un millón de barriles diarios y Ecuador, cifras más modestas con 460.000 barriles diarios.
De otro lado, la IEA también recordó que compañías como British Petroleum (BP), Chevron, Repsol, ENI y Shell tienen vía libre para operar en Venezuela, ya que a mediados de febrero de 2026 el gobierno estadounidense emitió dos circulares para levantar las sanciones contra ese país.
Sin embargo, estas licencias no permiten inversiones provenientes de Corea del Norte, Cuba, China, Irán y Rusia, ni de cualquier entidad que canalice inversiones de estos países. Lo anterior se dio tras la intervención militar estadounidense en Caracas el 3 de enero de 2026, en la cual se produjo el derrocamiento de Nicolás Maduro del poder, y en su reemplazo, llegó Delcy Rodríguez, quien parece estar alineando la política energética venezolana con los intereses energéticos de la potencia norteamericana.
El panorama en el estrecho de Ormuz
No es la primera vez que se hace alusión en la agenda mediática a este estrecho que está localizado al sur de Irán. Sin embargo, vuelve a mencionarse porque fue bloqueado a causa del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán. Este es un punto neurálgico del sector energético, puesto que por allí transita entre 20 % y 25 % del crudo que se transporta a nivel mundial.
Según lo señaló la Agencia de Energía, es clave que en este punto se reanuden las actividades, ya que lo que se está registrando, junto con la guerra, es un estrangulamiento petrolero en una de las zonas geográficas más sensibles del mundo en materia energética.
Según lo indicó, una alternativa para evitar ese estrecho es el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que podría transportar siete millones de barriles diarios desde Abqaiq hasta Yanbu, y también el oleoducto Habshan-Fujairah en Emiratos Árabes, que transporta cerca de 1,5 millones de barriles diarios.
También manifestó que existen oleoductos como el que conecta a Irak y Turquía con la finalidad de transportar crudo. Aun así, estos siguen siendo inestables porque pueden convertirse en puntos sensibles de ataques. Es decir que, independientemente de los esfuerzos que se hagan para evitar el estrecho y de esa manera facilitar el transporte del energético, no se trata de un plan alternativo totalmente viable que evite el impacto del estrangulamiento en el Ormuz.
A lo anterior se añaden los bombardeos que se han presentado con drones en algunas de las refinerías más grandes del mundo y también en centros de producción de gas natural licuado.
Por otro lado, la agencia indicó que es viable que los flujos comerciales a través del estrecho se puedan reanudar si se realiza una escolta a los barcos que transportan crudo. Aun así, manifestó que el transporte total no se garantizaría, puesto que países como Catar anunciaron que solo reabrirán sus instalaciones una vez haya un cese al fuego completo.
A la vez, en la agenda mediática se ha afirmado que el gobierno iraní estaría sembrando minas en el estrecho y también se pone en duda la posibilidad de que el ejército estadounidense realice una escolta a los barcos, puesto que eso podría significar un incremento en bajas a causa de los drones iraníes.
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Finalmente, se expresó que incluso si la guerra terminase o hubiese un escenario para reactivar las operaciones, esto no sería inmediato, puesto que la actividad en un pozo petrolero no es como cerrar o abrir una llave de agua. La agencia expresó que un aumento o una disminución demasiado rápida en la producción podría dañar los yacimientos o los mismos equipos, lo que podría resultar en costos y cierres adicionales.
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