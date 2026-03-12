Países de la Agencia Internacional de Energía pondrán a disposición 400 millones de barriles de crudo por guerra en Irán

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que sus países miembro (32) acordaron por unanimidad poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo provenientes de reservas de emergencia. Lo anterior se da a causa de la interrupción generada por la guerra entre EE. UU. e Israel con Irán. Cabe recordar que, producto de este conflicto, el estrecho de Ormuz, que es una de las arterias del sector energético a nivel mundial, quedó cerrado.
Y es que a través de esta zona transita hasta 25 % del crudo a nivel mundial, con lo cual un cese repentino en las operaciones en este estrecho genera presión en el mercado, ya que no puede abastecer la demanda. Según lo manifestó la Agencia de Energía, la decisión se tomó tras una reunión extraordinaria que celebraron los países miembros.
“Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes. Por lo tanto, me complace que los países miembros de la agencia hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de un tamaño sin precedentes”, expresó Fatih Birol, director ejecutivo de la agencia.
Según lo señaló la organización, esta cuenta con más de 1.200 millones de barriles que provienen de los Estados miembros, a los que se añaden 600 millones de barriles en reservas de la industria bajo obligación gubernamental. Adicionalmente, manifestó que esta es la sexta liberación coordinada de reservas en su historia. Cabe recordar que la organización fue creada en 1974, y este tipo de acciones se tomaron en 1991, 2005, 2011 y dos veces en 2022.
A lo anterior se añadió que en el estrecho de Ormuz los volúmenes de exportación de crudo y productos refinados están por debajo de 10 % de los niveles previos al conflicto. En promedio, 20 millones de barriles diarios transitaron por esta zona en 2025, lo que para la agencia representa cerca de 25 % del comercio mundial de petróleo por vía marítima.
Finalmente, la organización expresó que va a proporcionar más detalles sobre cómo se implementará esta acción colectiva entre sus Estados miembros y que seguirá monitoreando los movimientos de la industria petrolera y gasífera a nivel mundial, además de brindar las respectivas recomendaciones a los Estados que conforman el organismo.
