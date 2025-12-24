El programa Proyectos Productivos, desarrollado por la mina de cobre Quebradona, presentó sus resultados consolidados de este 2025.
La iniciativa, que nació en 2023 con miras a fortalecer la economía local, cuenta con la participación de 45 familias de la región antioqueña (23 familias en Jericó, 18 en Támesis y cuatro en el corregimiento Puente Iglesias de Fredonia).
Los hogares vinculados al programa disponen de unidades productivas en funcionamiento, las cuales están orientadas al consumo familiar y a la generación de ingresos sostenibles.
En ese contexto, los participantes lograron comercializar más de 16 toneladas de productos agrícolas (16.807 kilos) entre cebolla, cilantro, repollo, mora, lechuga, tomate, plátano y banano. A esto se suman más de cinco toneladas de carne (5.123 kilos) de cerdo y pollo, así como la venta de 24.000 huevos de gallina, equivalentes a 800 canastas.
De acuerdo con AngloGold Ashanti, operaria del proyecto Quebradona, la comercialización de productos agrícolas, huevos y carne, generó ventas por $111’700.000 durante 2025. Esto ligado a la capacidad instalada de todas las unidades productivas.
Destacado: Aris Mining se convirtió en el único dueño del proyecto de oro Soto Norte en Santander
De qué el programa Proyectos Productivos
La firma explicó que cada familia vinculada al programa cuenta con una unidad de negocio, infraestructura instalada y capital semilla que les permite seguir creciendo y fortaleciendo su actividad productiva.
De igual forma, destacó que, además de mejorar sus ingresos, los participantes han fortalecido sus conocimientos técnicos y productivos, dejando habilidades y capacidades que garantizan la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo.
“El programa Proyectos Productivos no solo impulsa la generación de ingresos, sino que fortalece capacidades, conocimientos y autonomía en las familias rurales. Ese es el verdadero valor del programa: que las comunidades cuenten con herramientas para seguir creciendo”, destacó Andrea Vélez Peláez, gerente de relacionamiento comunitario de Quebradona.