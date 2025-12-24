Noticias empresariales

Proyectos Productivos de Quebradona generaron más de $111 millones en ventas en 2025

La iniciativa Proyectos Productivos cuenta con la participación de 45 familias de la región antioqueña.

Resultados del programa Proyectos Productivos
Foto: AngloGold Ashanti.

El programa Proyectos Productivos, desarrollado por la mina de cobre Quebradona, presentó sus resultados consolidados de este 2025. 

La iniciativa, que nació en 2023 con miras a fortalecer la economía local, cuenta con la participación de 45 familias de la región antioqueña (23 familias en Jericó, 18 en Támesis y cuatro en el corregimiento Puente Iglesias de Fredonia).

Los hogares vinculados al programa disponen de unidades productivas en funcionamiento, las cuales están orientadas al consumo familiar y a la generación de ingresos sostenibles. 

En ese contexto, los participantes lograron comercializar más de 16 toneladas de productos agrícolas (16.807 kilos) entre cebolla, cilantro, repollo, mora, lechuga, tomate, plátano y banano. A esto se suman más de cinco toneladas de carne (5.123 kilos) de cerdo y pollo, así como la venta de 24.000 huevos de gallina, equivalentes a 800 canastas.

De acuerdo con AngloGold Ashanti, operaria del proyecto Quebradona, la comercialización de productos agrícolas, huevos y carne, generó ventas por $111’700.000 durante 2025. Esto ligado a la capacidad instalada de todas las unidades productivas.

El programa Proyectos Productivos generó más de $111 millones en ventas
Foto: AngloGold Ashanti.

De qué el programa Proyectos Productivos

La firma explicó que cada familia vinculada al programa cuenta con una unidad de negocio, infraestructura instalada y capital semilla que les permite seguir creciendo y fortaleciendo su actividad productiva. 

De igual forma, destacó que, además de mejorar sus ingresos, los participantes han fortalecido sus conocimientos técnicos y productivos, dejando habilidades y capacidades que garantizan la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo.

“El programa Proyectos Productivos no solo impulsa la generación de ingresos, sino que fortalece capacidades, conocimientos y autonomía en las familias rurales. Ese es el verdadero valor del programa: que las comunidades cuenten con herramientas para seguir creciendo”, destacó Andrea Vélez Peláez, gerente de relacionamiento comunitario de Quebradona.

