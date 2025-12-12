Aris Mining se convirtió en el único dueño del proyecto de oro Soto Norte en Santander

Aris Mining informó que finalizó la adquisición de 49 % restante de su participación en Soto Norte, en Santander (Colombia), convirtiéndose en la única propietaria de ese proyecto, en el cual tenía una participación conjunta con Mubadala.
El director de la organización, Neil Woodyer, manifestó que, con 100 % de la propiedad de Segovia, Marmato, Toroparu y Soto Norte, la compañía ahora se enfocará en construir un negocio de oro diversificado en Colombia y Guyana.
“Nuestra estrategia combina la sólida generación de flujo de caja de nuestras minas en operación, junto con un crecimiento proveniente de expansiones, exploración y desarrollo de proyectos”, afirmó.
Añadió que desde su constitución en 2022 pasaron de mantener una estrategia de “comprar y construir” a otra centrada en desarrollar “activos de alta calidad”. La organización señaló que menos de 15 % de las empresas de oro en el mundo producen más de un millón de onzas anualmente, y que con la base actual de sus activos proyectan unirse a ese grupo.
La empresa se fundó en septiembre de 2022 y también está listada en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá). Además, reiteró que tiene el objetivo de alcanzar una producción anual de 500.000 onzas de oro, impulsada por sus proyectos en Colombia.
