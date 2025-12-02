CoreX, multinacional turca, es la nueva dueña de la mina Cerro Matoso en Colombia: esto se viene para el proyecto

A partir del lunes 1 de diciembre de 2025, CoreX tomó el control de la operación de Cerro Matoso, tras haber completado el proceso de adquisición de la compañía por aproximadamente US$100 millones, teniendo en cuenta los condicionamientos del proceso de la venta.
Ricardo Gaviria, presidente de la compañía, manifestó que esta seguirá estudiando oportunidades con la finalidad de generar valor en Córdoba (Colombia), y que asumirá los desafíos que presenta el mercado en materia de precios y reducción en volúmenes de producción.
CoreX es un conglomerado con presencia en todo el mundo. Fue fundado en 2024 por Robert Yüksel Yildirim. La organización opera en minería, puertos, metales, energías renovables, logística, construcción, infraestructura, productos químicos, transporte, mercado financiero, entre otros.
Esta empresa está en 55 países y cuenta con 20.000 empleados. Cerro Matoso señaló que CoreX es líder en minería de cromita y producción de ferrocromo con alto contenido de carbono.
Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso. Imagen: Cerro Matoso
A lo que agregó que está ejecutando un movimiento estratégico para la producción de níquel, con adquisiciones en Costa de Marfil, Macedonia y Kosovo. El presidente de CoreX (Robert Yüksel) dijo que la adquisición es un paso para avanzar en la estrategia global de la empresa en níquel.
La minera colombiana expresó que, independientemente de que haya sido adquirida por otra compañía, continuará el compromiso con la integridad de sus empleados, la operación, los contratistas y los de carácter legal y socioambiental.
Igualmente, mencionó que seguirá teniendo un relacionamiento con las comunidades vecinas, con las que ella ejecutó 400 proyectos enfocados en mejoramiento de vivienda, proyectos productivos, acceso a tierras y educación.
