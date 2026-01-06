Puerto Antioquia aún no arranca operaciones: habrá nuevas pruebas técnicas

Puerto Antioquia anunció que realizará, nuevamente, ejercicios operativos controlados con el fin de validar sus procesos logísticos, técnicos, de seguridad y de coordinación interinstitucional.
Estas acciones hacen parte del paso previo al inicio formal de actividades del puerto, y su objetivo principal es verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos internos de cargue, descargue, almacenamiento, seguridad industrial, comunicación, protocolos de protección y atención en muelle.
En ese sentido, Puerto Antioquia podrá garantizar que las operaciones se desarrollen bajo los más altos estándares de seguridad y eficiencia.
Destacado: Puerto Antioquia avanza en su infraestructura digital para mover hasta 7 millones de toneladas al año
¿En qué consisten las pruebas que realizará Puerto Antioquia?
Las pruebas contemplan la movilización de pallets y de contenedores vacíos, exclusivamente con fines de prueba operativa, es decir, no implican el embarque de carga de exportación ni el descargue de mercancías.
Asimismo, desde Puerto Antioquia advirtieron que estos ejercicios se limitarán a operaciones marítimas y movimientos internos dentro de la terminal, sin involucrar procesos de ingreso o salida por la puerta principal del puerto.
El primer ejercicio se realizará hoy 6 de enero de 2026, con la participación de un buque de línea tipo refrigerado que actualmente opera en la zona de fondeo con la línea Seatrade.
Durante esta prueba se utilizarán 40 pallets, conocidas como plataformas, generalmente de madera o plástico, utilizadas para agrupar y mover mercancías de forma segura y eficiente en operaciones logísticas.
Para el proceso, los pallets contarán con cajas diseñadas para simular el peso y las dimensiones de una carga real, y se ejecutarán varios ciclos de cargue a bordo del buque. La maniobra será desarrollada por personal operativo de Puerto Antioquia y contará con la asistencia de un piloto práctico y dos remolcadores, tanto para el atraque como para el zarpe.
Asimismo, el segundo ejercicio se llevará a cabo mañana 7 de enero con un buque portacontenedores operado por la naviera CMA CGM, que arribará a la terminal a las 08:00 a.m.
Para esta prueba, realizarán durante ocho horas aproximadamente maniobras de cargue, descargue y almacenamiento de contenedores vacíos, los cuales serán ubicados temporalmente en el patio de la terminal antes de ser reembarcados y, al finalizar la prueba, el buque retornará a la zona de fondeo.
Por último, en temas de seguridad, desde el puerto explicaron que el área de operación contará con cobertura total de Cctv, adecuada iluminación, controles de acceso, cerramiento perimetral y vigilancia física permanente (24/7). Adicionalmente, dispondrán del acompañamiento de la Policía Antinarcóticos.